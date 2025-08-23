Acceso

Siguen bajando las temperaturas en Andalucía

No se descartan chubascos aislados por la tarde en las sierras del interior oriental

  • Redacción Andalucía
Creada:
Última actualización:

Las temperaturas se mantendrán este sábado en Andalucía sin cambios o en descenso, que será más acusado en las máximas del tercio occidental, con los 36 grados de Córdoba y Granada como los valores mas altos.

Los cielos permanecerán poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral, con nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior oriental, donde no se descartan chubascos aislados por la tarde que pueden ir acompañados de tormentas.

En el litoral mediterráneo y el Estrecho soplarán vientos flojos a moderados de levante y en el resto, vientos flojos variables tendiendo a componente oeste, ocasionalmente moderados por la tarde.

