Teresa Ribera indigna a los agricultores por decir que quieren a las mujeres "atadas a la pata de la cama"

La cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, participó el sábado en un mitin en Valladolid, al que también acudió el líder del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Allí cargó duramente contra la derecha y la ultraderecha y aseguró que cuando a ésta se "normaliza" y "se jalea", entonces "prolifera".

Durante su intervención, Ribera aseguró que Castilla y León se ha convertido “desgraciadamente” en un territorio laboratorio de la derecha y la extrema derecha y ha dicho a los asistentes que han sido testigos de que, cuando el secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, ganó las elecciones, Ciudadanos decidió darle el gobierno a la derecha de Alfonso Fernández Mañueco (PP).

“¿Y que le ha pasado a Ciudadanos?”, se ha preguntado la también ministra de Transición Ecológica, antes de subrayar que, cuando uno emula a quien está a su derecha, le pasa lo que le ha pasado a Cs, partido sobre el que se ha preguntado “¿dónde está hoy?”.

Pero Ribera fue más allá y en sus críticas a Vox y a sus pactos con el PP, señáló "que no se conforman con eso" y que hay que oír "barbaridades machistas": "Que si tenemos que tener hijos por orden, miitgar nuestras aspiraciones profesionales, que la violencia machista no existe" y que "no es necesario iniciativas específicas acompañando a las mujeres jóvenes rurales porque no quieren saber nada de las mujeres nada más que para estén atadas a la pata de la cama". "No pasarán, no pasarán, los vamos a frenar", dijo.

Estas palabras han sido muy criticadas en redes sociales por Tomy Rohde, el agricultor tuitero más conocido de Andalucía. Desde Córdoba, narra de primera mano la situación del sector primario y su trabajo en La Carlota. Cuenta con más 50.000 seguidores en X y ha pedido a Ribera una rectificación.

La campaña de las elecciones europeas encara su última semana y no parece que los ánimos se vayan a frenar. La polarización es cada vez mayor y todo apunta que así seguirá en los próximos días.