Los turistas internacionales sustituyen a los viajeros españoles en la Costa del Sol

El 2024 ha vuelto a superar las expectativas turísticas de la Costa del Sol. La provincia de Málaga recibió el pasado año 14.000.470 turistas que generaron 21.223 millones de euros, casi un 11% más que en 2023, cuando la cifra se situaba en 19.137 millones de euros.

Así las cosas, a pesar de que el turista nacional haya descendido un 7,5% en alojamientos reglados (apartamentos turísticos y hoteles), el flujo de viajeros internacionales ha crecido en este mismo capítulo en un 6,9% y ha generado más ingresos para “la principal industria de la Costa del Sol”.

Así lo ha indicado hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, durante una rueda de prensa en la que ha presentado el balance de un año marcado en Málaga por dos manifestaciones multitudinarias por el incremento del precio de la vivienda. Salado ha insistido en la importancia de conocer “la realidad de lo que aporta la industria turística” en unos tiempos, ha asegurado, en el que “hay un sector que jalea la turismofobia desde algunos ámbitos interesados”.

En este punto, ha explicado que el empleo vinculado al sector ha crecido un 7% con 137.408 personas ocupadas frente a las 128.430 del año anterior, cuando solo creció un 4%. Por otro lado, ha destacado que el Revpar de 2024 se situó en 94,84 euros, un 6% más que en 2023 y que la oferta reglada de alojamientos turísticos se incrementó un 13,5%, con un total de 659.030 plazas.

Según los datos de la Diputación, un total 12,4 millones de viajeros llegaron a la Costa del Sol en 2024, un 11,7% más que el año anterior. Se debe al incremento de turistas ingleses (1.183.629), franceses (351.000), alemanes (341.568), holandeses (332.000), irlandeses (307.000), italianos (243.800) y americanos (220.615). Estos tres últimos mercados han experimentado un crecimiento sin precedentes del 19,5%, 23,3% y 26,1% respectivamente.

No obstante, al descenso de los turistas nacionales se suma el decrecimiento de los cruceristas. En 2024 llegaron por mar a la Costa del Sol 465.000 personas, un 7,7% menos que en 2023, un sector al que las administraciones malagueñas han estado empujando en los últimos años con la celebración de congresos internacioanles como el "Seatrade Cruise Med", que tuvo lugar en Málaga el pasado mes de septiembre.

Al respecto, el presidente de la Diputación ha opinado que prefiere "la calidad antes que la cantidad" y que "el crucerista tiene un valor añadido que no es tan importante como el turista que acude a un establecimiento hotelero, un apartamento o camping".

Turistificación y viviendas turísticas

Sobre este asunto, Salado está convencido de que “el turismo no tiene la culpa de la falta de vivienda” y ha insistido en que no se puede “poner en cuestión” un sector que aporta 138.000 puestos de trabajo. En este sentido, ha señalado que el problema se encuentra en “la falta de estrategia de las administraciones públicas que tienen competencia en materia de vivienda y en la construcción de viviendas de protección oficial”, una situación que cree que no se resolverá a corto plazo, pero de la que ya hay conciencia por parte de todos los agentes implicados.

Respecto al alquiler de viviendas turísticas, ha señalado directamente al problema de la ocupación y al Gobierno central por no dar “seguridad jurídica a los propietarios de viviendas”.

Estrategia 2025

Salado también ha detallado que la estrategia de la Diputación de cara a este año seguirá siendo "reducir la estacionalidad" y atraer al turista nacional durante todo el año, además de seguir atrayendo a más compañías aéreas de Estados Unidos que ofrezcan vuelos desde otras ciudades como Miami, Detroit o Atlanta.

En este punto, la previsión de plazas aéreas para los meses que van de enero a abril de 2025 es que se produzca un incremento del 10,7% respecto al año anterior con 4.165.566 plazas ofertadas.

Por último, en lo que se refiere al vuelo directo de China a Andalucía por el que compiten Málaga y Sevilla, Salado ha indicado que "estamos a la espera de que el Gobierno de China decida sobre esas propuestas" y ha opinado que "el aeropuerto de Málaga no tiene competencia en lo que puede ofrecer respecto a otros aeropuertos de otras provincias".