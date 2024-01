Un vecino de Gerena (Sevilla) gana 100.000 euros con el Rasca Cleopatra de la ONCE

Un vecino de Gerena (Sevilla) ha ganado 100.000 euros con el Rasca Cleopatra de la ONCE sorteado este pasado lunes. La suerte se la dio Manuel Herrera en un bar de la localidad sevillana a un cliente que le compra todos los días un Rasca de dos euros, y que el propio vendedor elige a su criterio. "Yo le doy el primero que pillo", ha explicado el vendedor en una nota de prensa remitida por la ONCE. "Vaya manera de empezar el año, es algo maravilloso, estoy súper contento después de verle la cara y el nerviosismo que tenía al comprobar que el Rasca estaba premiado. Temblaba como un flan", ha apuntado Manuel.

Herrera vende de forma ambulante por el municipio. Es vendedor de la ONCE desde hace 19 años y se siente "muy querido" en el pueblo. "Ahora soy el único vendedor de la ONCE en Gerena porque el otro está de baja. Alrededor de 7.000 habitantes para mí solo. Me tienen loco, pero puedo con todo", ha afirmado. Manuel ha reconocido sentirse muy "feliz" porque al nuevo año le pidió dar un premio a sus clientes. "Pedí el deseo con las doce uvas y se ha cumplido el sueño", ha sostenido exultante. Para jugar al Rasca Cleopatra hay que descubrir la zona de Tus Símbolos y los Símbolos Ganadores y, si en ambas secciones coinciden símbolos iguales, se obtiene el premio indicado.

Además, si aparece el símbolo Cocodrilo, se obtiene el doble del premio indicado, y si se encuentra el símbolo Pirámide, se ganan 20 euros al instante. La cantidad de 100.000 euros es el mayor premio que ofrece esta modalidad de juego instantáneo de la ONCE. El sorteo diario de la ONCE de este pasado lunes dejó premios de 35.000 euros en Lucena, Jaén y Jerez de la Frontera, respectivamente.