El vino de Jerez espera que no se materialicen los aranceles de Trump

La industria del vino del marco de Jerez espera que las amenazas del presidente de EE UU, Donald Trump, de imponer aranceles del 200% a estos productos europeos, no se materialicen, pues tendría consecuencias "terribles". En declaraciones a EFE, César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen 'Jerez-Xérès-Sherry', 'Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda' y 'Vinagre de Jerez' , ha explicado que el marco aguarda con "incertidumbre" ver si se materializa o no esta amenaza. "Si efectivamente hay esa subida, las consecuencias van a ser terribles", explica tras señalar que el mercado de EE UU es el quinto externo de los vinos del marco de Jerez, con un volumen de exportación de más de un millón de botellas al año.

Es un mercado "muy rentable" porque adquiere botellas con precios medios "muy superiores" al medio de las exportaciones. Si el medio es de 4,6 euros por litro, el de EE UU se sitúa en 6 euros. Es por ello un mercado "interesante" para el marco, que quiere impulsar su actividad precisamente hacia el mercado de vinos de más calidad y de más rentabilidad. Por ello estos aranceles "nos darían donde más nos duele" en un mercado en crecimiento.

Los aranceles del 200 % supondrían "una reducción drástica de las exportaciones de vinos de Jerez y tendrían consecuencias "para toda la cadena", también para los importadores, minoristas y otros profesionales de Estados Unidos, añade. "La única esperanza es que esta política errática haga que no se materialice" la amenaza.

Saldaña explica que el sector está dirigiéndose a las autoridades para pedirles "no entrar en esta espiral, que enfríen la situación" para no alimentar el "y tú más". "Esta política de amenazas nos parece muy peligrosa, porque al final te ves obligado a materializarla" y desde luego no es lo que le conviene al comercio mundial. puede ser muy dañina", concluye.