Vuelve el calor a Andalucía este fin de semana ¿Hará viento en las playas?

Los termómetros volverán a indicar temperaturas muy elevadas durante este fin de semana en prácticamente toda Andalucía, aunque con especial incidencia en las zonas del interior, como el Valle del Guadalquivir donde es muy probable que se superen los 38 grados en varias localidades. Como era de esperar, Córdoba y Sevilla son las capitales de provincia que se llevan la peor parte desde este viernes, mientras que en Almería, Málaga y Cádiz apenas superarán los 30 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Con este caluroso pronóstico no es descabellada la idea de escaparse a las playas en búsqueda de unos días más frescos, algo que el viento puede arruinar en caso de que su presencia se haga notar en demasía. Esto no será el caso este fin de semana en las costas andaluzas; se esperan vientos flojos variables en general y solo el viernes algo de Levante moderado en zonas del Estrecho. La posibilidad de lluvias en toda la región es inexistente con lo que el sol será predominante en toda Andalucía.

Haciendo un desglose por capitales de provincia, este viernes dejará mínimas de 22º y máximas de 30º en Almería, entre 22º y 28º en Cádiz, 18º y 38º en Córdoba, 18ª y 35º en Granada, 19º y 36º en Huelva, 20º y 35º en Jaén, 23º y 30º en Málaga, y mínimas de 20º por máximas de 37º en Sevilla.

En cuanto al sábado la situación variará poco en cuanto a las temperaturas, salvo ligeros ascensos en las máximas de la costa mediterránea, aunque si habrá algo más de nubosidad. Para el domingo se espera una situación muy similar en lo referente a las temperaturas mientras que los cielos tenderán a despejarse de nubes a medida que vaya avanzando el día.