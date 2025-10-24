Adiós a la residencia canina tradicional: la nueva profesión que te obliga a reservar con un año de antelación

Lo que para muchos comenzó como una forma de conseguir un ingreso extra se ha convertido ya en una profesión a tiempo completo. Es el caso de Bibiana Limés, una cuidadora de Vigo que ha hecho de su pasión por los animales su principal medio de vida. Su dedicación es absoluta, hasta el punto de trabajar los 365 días del año acogiendo en su propio hogar a un máximo de seis perros simultáneamente, un reflejo de la creciente profesionalización de un sector en auge.

De hecho, esta nueva alternativa a las residencias caninas tradicionales gana enteros gracias a plataformas digitales como Rover. A través de ellas, una treintena de vigueses ofrecen ya sus casas como alojamientos temporales para mascotas, pero la cifra se dispara si se suman otros servicios. El paseo de perros, por ejemplo, aglutina a más de un centenar de profesionales en la ciudad si se tienen en cuenta las distintas aplicaciones especializadas.

Asimismo, la demanda de estos servicios personalizados es tan elevada que desborda cualquier previsión, sobre todo durante los picos vacacionales de verano y Navidad. La popularidad de esta modalidad de cuidado es tal que muchas familias previsoras se ven obligadas a hacer sus reservas con un año de antelación para no quedarse sin plaza para sus animales.

Más allá del alojamiento: paseos y visitas a domicilio

Por un lado, el catálogo de servicios se ha diversificado para cubrir un amplio abanico de necesidades. El alojamiento por noches en casa de un cuidador particular, con tarifas que oscilan entre los 11 y los 25 euros, incluye garantías como un seguro de cobertura y asistencia veterinaria concertada para cualquier imprevisto. A esta opción se suman la guardería de día o, como alternativa cada vez más solicitada, los paseos de perros, con precios que parten desde los 5 euros por una salida de media hora.

En este sentido, los servicios se adaptan a un perfil de usuarios muy variado. Abarcan desde personas mayores que necesitan ayuda para ejercitar a sus canes hasta profesionales cuyos horarios son incompatibles con las necesidades del animal, pasando por dueños de perros con mucha energía que requieren una actividad física constante. Además, durante las vacaciones también se ha disparado la demanda del cuidado de gatos a domicilio, una solución ideal para que los felinos no sufran el estrés de abandonar su entorno.