El Concello de Vigo confirma la multa de 50.000 euros a Ryanair por incumplir su contrato de promoción turística

La Junta de Gobierno Local del Concello de Vigo ha desestimado el recurso de reposición presentado por Ryanair y ha ratificado la sanción de 50.000 euros impuesta a la aerolínea por incumplir el contrato de promoción turística firmado con el consistorio. Según Galicia Press, el conflicto se centra en el cronograma de publicaciones que Ryanair debía realizar para promocionar la ciudad, y que no se ejecutó conforme a lo pactado.

El contrato exigía a Ryanair una serie de acciones promocionales distribuidas a lo largo del año, pero la compañía concentró la mayoría de ellas en diciembre, incumpliendo el calendario acordado. En agosto, el Concello ya había rechazado las alegaciones iniciales de la aerolínea, que argumentaba no haber recibido requerimientos ni advertencias previas. Los servicios jurídicos municipales respondieron que no era necesario emitir tales requerimientos, dado que Ryanair había incluido voluntariamente el cronograma en su oferta.

Además del incumplimiento promocional, Ryanair habría reducido en unas 3.000 plazas su oferta de vuelos desde el aeropuerto de Vigo, lo que también incumple los compromisos adquiridos en el marco del convenio. Esta disminución afecta a las conexiones aéreas de la ciudad, especialmente en rutas internacionales, y ha sido señalada por el gobierno local como un agravante en el expediente sancionador.

Aunque no se menciona en esta resolución, es relevante recordar que Ryanair ha protagonizado conflictos similares en otras ciudades españolas, como Castellón o Girona, donde también se han cuestionado los términos de convenios de promoción turística. En algunos casos, las discrepancias han derivado en la retirada de subvenciones o en la cancelación de rutas.

Con la desestimación del recurso de reposición, el expediente queda cerrado en vía administrativa. Ryanair aún podría recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, aunque hasta el momento no ha anunciado nuevas acciones. El Ayuntamiento ha defendido la sanción como una medida para “garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la ciudad y con sus ciudadanos”.