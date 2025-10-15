Mercadona saca un rompedor producto para mascotas: la competencia definitiva a Kiwoko

Un producto que vuela de las estanterías sin grandes campañas de publicidad detrás. Este es el curioso fenómeno que se está viviendo en los supermercados de Mercadona, donde un lanzamiento reciente ha desatado un revuelo inesperado, demostrando que la mejor estrategia de mercado, a veces, reside en la propia satisfacción del consumidor. El éxito se ha construido de forma orgánica, lejos de los focos y los anuncios, alimentado exclusivamente por las recomendaciones de los clientes.

En contra de lo que pudiera parecer, el protagonista de esta historia no es un producto gourmet ni un artículo de última tecnología, sino algo mucho más modesto: un nuevo snack para perros. La cadena valenciana ha dado en el clavo con un aperitivo pensado como recompensa, una herramienta útil para quienes buscan reforzar positivamente el comportamiento de sus mascotas durante el adiestramiento o, simplemente, ofrecerles un gesto de cariño.

Su diseño, además, ha sido uno de los pilares de su buena acogida. La formulación del producto lo hace una golosina apta para casi cualquier raza y tamaño, una versatilidad que multiplica su público potencial y lo convierte en una opción cómoda y universal para miles de hogares con animales de compañía en todo el país.

La fórmula del éxito: un precio imbatible

De hecho, el factor determinante que ha catapultado las ventas de este aperitivo canino es su rompedor posicionamiento económico. Con un coste de tan solo 1,35 euros por paquete, se presenta como una alternativa extraordinariamente asequible frente a las opciones que se encuentran habitualmente en las tiendas especializadas, donde premios de características similares suelen tener un precio notablemente superior.

Asimismo, han sido los propios dueños de los perros quienes se han convertido en los mejores embajadores de la marca. El fenómeno ha sido impulsado por el boca a boca digital, con foros y redes sociales inundados de fotografías y vídeos de mascotas disfrutando del producto. Estas reseñas positivas han funcionado como una potente y creíble campaña que ha animado a otros consumidores a probarlo, generando un círculo virtuoso de ventas y recomendaciones.