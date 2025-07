La AEMET avisa de las olas de calor, y Ambar pone la solución: así es su primer helado de cerveza

Ambar, la célebre cerveza original de la comunidad aragonesa, ha anunciado un nuevo producto muy singular e ideal para estas fechas de excesivo calor: la empresa de bebidas alcohólicas ha anunciado un nuevo helado para este verano. Seguro que a más de uno se le ha pasado por la cabeza, sobre todo a los amantes de los cervezas, y ahora la empresa zaragozana ha hecho la refrescante idea realidad.

"Nos pedisteis un helado y aquí tenéis vuestro helado" escriben en el video que ya han compartido en sus redes sociales para presentar el nuevo producto. El contenido audiovisual explica además cómo surge y se lleva a cabo tal reinvención de su cerveza.

Ya no es muy soso

En un tono desenfadado Ambar argumenta que tuvieron que hacer diferentes pruebas, un proceso creativo y de elaboración en el que hubo muchas dudas y también gran exigencia: "Es muy soso", o "Es un error" opinan los propios trabajadores en el video tras probar los primeros helados.

Tras varios intentos y comprobar que no daban con la llave para conseguir el helado de cerveza perfecto, acudieron a los profesionales con más experiencia en helados de la capital aragonesa: la Heladería Tortosa. El establecimiento, con casi un siglo de experiencia en la artesanía del helado, ha sido el mejor socio para el primer y singular helado Ambar.

Heladería Tortosa: 90 años haciendo helados artesanales

Los heladeros, que cuentan con una oferta de más de 30 helados artesanales en la céntrica calle Don Jaime I de Zaragoza no lo dudaron ni un minuto: aceptaron el reto sin pensarlo dos veces, y rápidamente se pusieron a trabajar en el helado más cervecero de este verano. Sabor, textura y cremosidad empezaron a coger forma: "Este está más bueno", "Yo ya me lo he comido" explican los catadores al probar el resultado de Tortosa, hasta que alguien es contundente y dice: "Lo tenemos".

Sortean 25 helados de Ambar

Eso sí, tan exclusivo es el nuevo helado de Ambar como el hecho en sí mismo de conseguirlo y degustarlo. Por lo que en ‘Instagram’ ha explicado la firma aragonesa de bebidas, tan solo sortearán 25 unidades entre los que comenten el video subido. Así que quienes tengan la suerte de probarlo, se les podría llamar privilegiados: el impacto del helado ha hecho que en solo tres días haya hasta casi 1.000 comentarios.

Hay una segunda oportunidad. Tanto esfuerzo y mimo al primer helado de Ambar no podía quedarse tan solo en unas pocas unidades. Así que podrás probarlo, pero tan solo en Zaragoza. Por lo que ha trascendido, en solo unos días el primer helado de cerveza de la comunidad aragonesa podrá disfrutarse en Helados Tortosa. Todavía se desconoce a partir de cuándo, así como el precio de la 'cerveza más helada del verano'.