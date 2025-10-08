Alerta amarilla: así es el escenario de riesgo vespertino en estas comarcas aragonesas, según la AEMET

Los aragoneses despiertan este miércoles 8 de octubre de 2025 bajo un pronóstico de transición, según los datos proporcionados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La jornada se iniciará con un cielo poco nuboso en prácticamente toda la comunidad, invitando a un comienzo de día tranquilo. Sin embargo, esta calma matutina será efímera.

Durante la mañana, la nubosidad comenzará a ganar terreno, siendo el sur de Aragón el más afectado, donde el cielo se tornará directamente nuboso. En el resto de las comarcas, la mañana transcurrirá con un régimen de intervalos nubosos, anticipando una tarde más inestable.

El fenómeno significativo del día se concentrará en las horas vespertinas. La AEMET advierte de la probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en el sureste de la Ibérica por la tarde. Esta área, que incluye zonas de la provincia de Teruel, deberá extremar las precauciones ante la posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas locales.

Los vientos, protagonistas de esta jornada

La circulación de los vientos será notablemente variable a lo largo del día. Por la mañana, se espera que el viento sople flojo y de dirección cambiante en la mayoría de los puntos. No obstante, la situación cambiará al mediodía y la tarde, con la atmósfera buscando su equilibrio. En la depresión del Ebro, el flujo tenderá a ser flojo del noroeste. Más al sur, se establecerán patrones distintos: en las áreas de Gúdar y Maestrazgo, el viento será flojo del sureste, mientras que en el valle del Jiloca predominará el suroeste.

Un punto de atención adicional es la posibilidad de rachas fuertes de viento en la Ibérica turolense por la tarde. Este componente eólico, sumado a los probables chubascos con tormenta en la misma zona, configura un escenario de riesgo que recomienda precaución en los desplazamientos y actividades al aire libre en el sur de la comunidad durante la segunda mitad del día.

Temperaturas: bajadas en la montaña y ascensos en el Valle

La jornada traerá un complejo mosaico térmico a Aragón. Las temperaturas mínimas mostrarán un ligero descenso en Pirineos, lo que implicará un ligero enfriamiento en las zonas de montaña. En el resto del territorio, las mínimas se mantendrán estables o registrarán un ligero ascenso -de entre 10 y 13 ºC. En cuanto a las máximas, también se observará un ligero descenso en Pirineos e Ibérica, un respiro para estas zonas. En contraste, la depresión del Ebro experimentará un ligero ascenso en las máximas, que alcanzarán los 28 ºC, mientras que el resto de Aragón las mantendrá sin cambios significativos: 26 en Huesca y 27 en Teruel.

En resumen, la jornada del 8 de octubre exige estar atento a la evolución de la nubosidad y, sobre todo, a la inestabilidad que llegará al sureste de la Ibérica.