Azcón acusa a Sánchez de usar el Registro de Objetores al aborto para desviar el foco del informe de la UCO sobre 'los sobres'

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado que su comunidad autónoma cumplirá "sin problemas" con el requerimiento formal emitido por el Gobierno para crear y regular un Registro de Personas Objetoras al aborto. A pesar de esta garantía, el dirigente del PP ha criticado severamente la motivación detrás de esta exigencia. A su juicio, Pedro Sánchez, "quiere poner en el centro del debate para que no hablemos de los sobres".

Azcón abordó esta cuestión de alcance nacional respondiendo a preguntas de los medios de comunicación durante una visita que realizó este lunes al campus de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura (EUTIZ) de la Universidad de Zaragoza. El contexto es especialmente delicado, ya que el Tribunal Supremo (TS) ha citado este mismo lunes como imputados a José Luis Ábalos y Koldo García por su presunta implicación en la trama.

15 años después

Así pues, el presidente aragonés no escatimó en recordar la antigüedad de la normativa: "Es una ley del 2010. 15 años después, ahora Sánchez se acuerda de que hay algunas comunidades autónomas que no han cumplido con una parte de esa ley". El requerimiento formal fue enviado por el Ejecutivo central a varias comunidades autónomas -Aragón, Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid- con el objetivo de que cumplan con el mandato recogido en la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

La comunicación establece un plazo de tres meses para que las administraciones autonómicas inicien los trámites necesarios antes de que el Gobierno de España active los mecanismos legales para exigir su cumplimiento. Azcón enfatizó que la Ley Orgánica es un texto legal que lleva vigente tres lustros y que "nadie cuestiona", ya que ha permanecido activa a lo largo de sucesivos gobiernos de distintos colores políticos. Por lo tanto, el problema no reside en el cumplimiento de la norma, sino en la intencionalidad de la acción política.

Informe UCO: Azcón exige transparencia a Sánchez

El líder del Ejecutivo de Aragón contrapuso el cumplimiento de su deber con la denuncia del problema de fondo que, según él, afecta al PSOE. "Vamos a seguir defendiendo a las mujeres como no lo hace el Partido Socialista, pero la verdad de lo que hay detrás de eso es otra," insistió, transformando la defensa de la mujer en una herramienta para exigir cuentas. Su demanda es clara: "vamos a exigir que toda la información que tiene que ver con esos sobres llenos de dinero que repartía el PSOE la conteste de forma inmediata".

El presidente autonómico elevó la acusación, señalando que existen "indicios más que evidentes, casi concluyentes, de que el Partido Socialista se está financiando de forma ilegal". Para Azcón, esta presunta financiación irregular es la razón de ser de la estrategia de distracción del Gobierno. La crítica más dura la centró en las prioridades de Sánchez. "A Sánchez no le importan las mujeres", ha sentenciado, concluyendo que "a Sánchez lo que le importan son sus problemas de corrupción, de su mujer y su hermano y los sobres repletos de dinero que se les entregaban a los más altos dirigentes del partido".