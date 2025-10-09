Giro brusco en el tiempo, según la AEMET: chubascos con tormenta y un descenso importante de las máximas en estos municipios aragoneses

Según el último avance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para Aragón, la jornada del jueves 9 de octubre se caracterizará por un notable cambio en la estabilidad que ha dominado el territorio en los últimos días. La previsión apunta a que los cielos en áreas clave como el Pirineo y el Sistema Ibérico amanecerán cubiertos o muy nubosos. Sin embargo, la propia predicción señala una tendencia a la mejoría hacia las últimas horas del día, cuando se espera que las nubes se disuelvan gradualmente, dejando cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas.

Para el resto de la comunidad, la situación será ligeramente más tranquila. La AEMET anticipa un panorama general de cielo poco nuboso, aunque con la presencia de intervalos de nubes bajas y altas que serán más notorios en el extremo sur de Aragón. Esta combinación meteorológica indica una mañana variable, donde las zonas de sierra y montaña serán las primeras en notar el cambio.

Lluvias y caída de las máximas

El riesgo de precipitación se concentra principalmente en el cuadrante suroriental. La AEMET considera probables los chubascos en el sureste de la Ibérica, que serán más casi seguros durante las primeras horas de la mañana. Una advertencia crucial que acompaña esta inestabilidad es que no se descarta que estas precipitaciones vengan acompañadas de tormenta, lo que exige precaución en las carreteras y en las actividades al aire libre en esa franja territorial.

En cuanto a las temperaturas, se espera que estas muestren un comportamiento desigual. Las mínimas presentarán descensos locales en el Pirineo y la Ibérica, aunque mostrarán un ligero ascenso o se mantendrán sin cambios en el resto de la región. El verdadero protagonista térmico del día será la temperatura máxima, que experimentará un descenso generalizado. Este descenso será localmente notable en el Sistema Ibérico, lo que implica que en provincias como Teruel se sentirá un cambio significativo, obligando a recuperar prendas de abrigo.

Vientos y tendencias provinciales

Al analizar el impacto por provincias, observamos que las tendencias siguen el patrón general. En Huesca, las zonas de montaña verán descender sus máximas, 24ºC, mientras que las mínimas variarán poco, 12ºC. En Zaragoza capital y su depresión, las temperaturas se mantendrán en un ligero ascenso o sin cambios en las mínimas, de 14ºC, pero las máximas podrían resentirse ligeramente por el viento: 25ºC. Para Teruel capital y su provincia, el descenso de las máximas será el rasgo más significativo, 23ºC, especialmente en las sierras.

En cuanto a los vientos, la depresión del Ebro será testigo de viento flojo a moderado de componente noroeste. Este flujo eólico ayudará a disipar las nubes matinales, aunque intensificará la sensación de frío en las horas centrales del día. En el tercio sur, el viento será flojo de componente norte, manteniendo el ambiente fresco. Finalmente, el tercio norte, que incluye gran parte del Pirineo, experimentará un régimen de viento flojo de dirección variable.

En resumen, la ausencia de fenómenos significativos de gran calado en este 8 de octubre otorga un respiro a la comunidad, a pesar de la inestabilidad matinal.