El desaparecido del camping: “Ha tenido una vida muy dura”, denuncia una amiga suya de solo seis días en comisaría

La Policía Nacional ha activado la búsqueda de Carlos N. A., un hombre de 51 años desaparecido en Zaragoza desde el pasado miércoles, 1 de octubre. Su perfil ha sido difundido a través del Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), dependiente del Ministerio del Interior. Las circunstancias que rodean su desaparición han sido catalogadas por 'Aragón Digital' como "curiosas e incluso algo incongruentes".

El Cndes ha facilitado una descripción detallada de su apariencia física y vestimenta. Carlos N. A. mide 1.75 metros y tiene un peso aproximado de 70 kilos, su pelo es castaño y tiene los ojos de color marrón. En el momento de su desaparición, llevaba una camiseta gris con un coche dibujado, concretamente un Citroenh DS talla L, pantalones vaqueros cortos, una sudadera blanca y zapatillas Nike blancas. Además, portaba consigo una mochila que lucía un parche con las siglas y palabras C. D. Carlos N. A.

Voluntariado a cambio de alojamiento y comida

La denuncia fue formalmente interpuesta por una nueva amiga de Carlos. La relación entre ambos era reciente, ya que, según explicó la propia mujer en comisaría, se habían conocido apenas seis días antes de su desaparición. En su declaración ante la Policía, la amiga detalló que, al parecer, el hombre se encontraba trabajando como voluntario en un camping cercano a cambio de recibir alojamiento y comida.

La desaparición se produjo cuando ambos se desplazaron a la capital aragonesa con el objetivo de adquirir material y enseres. Fue durante esta gestión en la ciudad cuando su amiga le perdió la pista, alrededor de las 10.00 horas del miércoles. Desde ese momento, no se ha sabido nada más del paradero de Carlos N. A.

Incongruencias en el testimonio

El testimonio de la amiga ante las autoridades policiales contiene algunos elementos que han despertado dudas por su carácter contradictorio. Según relató, Carlos “ha tenido una vida muy dura”, una manifestación que podría sugerir un contexto de vulnerabilidad.

Sin embargo, poco después, la misma mujer manifestó a la Policía una posibilidad alternativa sobre el paradero del desaparecido, indicando que “podría estar desaparecido o igual se había ido a hacer el Camino de Santiago”. Esta última opción, de ser cierta, presentaría algo de incongruencias con el resto de su relato o con la urgencia de la búsqueda.

Llamada a la colaboración ciudadana

A pesar de las versiones contrapuestas, tanto el Centro Nacional de Desaparecidos como la Policía Nacional están trabajando intensamente para localizar a Carlos N. A. cuanto antes. Es crucial tener en cuenta que el hombre, de 51 años, necesita medicación, lo que añade un factor de riesgo a su situación.

El Cndes ha hecho un llamamiento directo a la colaboración ciudadana para ayudar a resolver el caso. Se ruega a cualquier persona que tenga información sobre el hombre desaparecido en Zaragoza que se ponga en contacto con las autoridades de manera inmediata, utilizando los números de teléfono de emergencia habilitados para estos casos: 091 o 116000. También es posible contactar con el Centro Nacional de Desaparecidos a través de su página web oficial.