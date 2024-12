El Gobierno de Aragón le hace un llamado de atención a VOX: "La inmigración no es competencia autonómica"

El Gobierno de Aragón ha instado a VOX a actuar con responsabilidad en el debate sobre los Presupuestos autonómicos de 2025, subrayando que la política migratoria es una competencia estatal y no autonómica. Esta declaración surge después de que Ignacio Garriga, secretario general de VOX, anunciara la suspensión de las negociaciones presupuestarias con el Partido Popular (PP) en todas las comunidades autónomas donde su apoyo es crucial, debido a supuestas negociaciones del PP con el PSOE en materia de inmigración.

El Ejecutivo aragonés ha aclarado que, en su caso, las negociaciones presupuestarias aún no han comenzado, por lo que no es aplicable hablar de una suspensión. Además, ha enfatizado que no es razonable bloquear los presupuestos necesarios para la comunidad vinculándolos a la cuestión de la inmigración, ya que se trata de un asunto de ámbito estatal e internacional.

Aragón tiene un pronóstico económico positivo

El Gobierno de Aragón ha destacado que la región atraviesa un momento excepcional en términos de inversiones y desarrollo económico, y ha manifestado su sorpresa ante la aparente falta de disposición de VOX para participar en la materialización de estos avances a través de las cuentas públicas. Asimismo, ha señalado que existen más puntos en común que diferencias entre el PP y VOX en esta materia.

La suspensión de las negociaciones por parte de VOX se produce en un contexto en el que el PP ha retomado conversaciones con el Gobierno central sobre la reforma de la Ley de Extranjería, con el objetivo de permitir la distribución obligatoria de menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional. Esta situación ha generado tensiones entre el PP y VOX, ya que este último rechaza cualquier reforma que implique la acogida de menores migrantes en las regiones donde tiene representación.

La inmigración no debe ser el centro del debate en Aragón

Es importante destacar que, según el artículo 149.1.2 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva en materia de inmigración, extranjería y derecho de asilo. Sin embargo, las comunidades autónomas desempeñan un papel significativo en la integración de los inmigrantes, gestionando áreas como educación, asistencia social y vivienda, que son fundamentales para la cohesión social.

En este sentido, el Gobierno de Aragón ha reiterado la necesidad de centrarse en la aprobación de los presupuestos autonómicos, fundamentales para el desarrollo económico y social de la región. Ha instado a VOX a reconsiderar su postura y a participar constructivamente en las negociaciones, dejando de lado cuestiones que exceden el ámbito competencial autonómico y que pueden abordarse en otras instancias.