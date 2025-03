Indignación en Tiktok: Xuso Jones hace pública la fascinante superstición del Pilar en Zaragoza

Xuso Jones, además de edulcorar las redes sociales con sus virales chistes, también aporta dosis de cultura e historia gracias a su labor como presentador en ‘Lo sabe, no lo sabe’, en Cuatro. Y es que nunca 'da puntada sin hilo’, pues consigue que una participante de Zaragoza le dé una respuesta tan sorprendente que, a algunos, les ha hecho reaccionar en ‘TikTok’.

El curioso excantante, mientras se acerca a la plaza de la Basílica del Pilar con la participante del concurso al aire libre de Mediaset, le pide a esta que le cuente lo más interesante del templo religioso con tanta historia a sus espaldas. “Hay una costumbre, que hacemos los maños, en la puerta nos esperamos y pensamos un deseo. Pero,casi al mismo tiempo, también tenemos que intentar adivinar el color del manto de la Virgen. Si lo adivinas, se cumple el deseo”, explica.

Adivina su color

Porque, como reza el dicho, ‘la Virgen del Pilar tiene más mantos que días tiene el año’. 600 concretamente, de diferentes telas, texturas, estampados, tonos y colores. Menos tres días al año -uno de ellos el 12 de octubre, Día de la Hispanidad- aragoneses y no aragoneses pueden tenar a la suerte gracias a la mencionada tradición.

Un apunte cultural y religioso que habría pasado inadvertido si los comentarios al vídeo de Xuso Jones no hubieran sido de sorpresa generalizada en redes sociales. y es que muchos han sido los zaragozanos y zaragozanas que han dejado constancia del desconocimiento de la curiosidad detallada por la concursante de ‘Lo sabes o no lo sabes’.

Enfado en Tiktok

Un hecho que ha generado la indignación de ‘influencers’ como ‘Pili Acquarela’, la tiktoker con más de 12.000 seguidores que ha sido contundente en su vídeo difundido en la red social: “Según he leído, mucha gente de Zaragoza no conoce esta tradición. Entras por una de sus puertas y te haces la pregunta del color del manto de la Virgen, que yo me hacía con mi madre y me parece lo más normal del mundo”, exclama.

Su indignación ha sido tal, que no duda en pronunciarse a favor de la desconocida costumbre para muchos. “Ya no vamos a entrar si esto es religión o no religión. Esto es una tradición y a mi me encanta. Y punto. La he hecho siempre y la voy a seguir haciendo”.

Hundido por tantos besos

Además, la comunicadora aragonesa aprovecha su presencia en Internet para recomendar otra popular tradición en el Pilar, esta sí famosa fuera incluso de las fronteras de la ciudad del Ebro. “Tienes que darte la vuelta y besar el pilar sagrado. La Virgen se le apareció al apóstol Santiago sobre un pilar de mármol y ahí es donde se construyó la basílica”, dice.

Interesante de ver, aunque decidas no darle el tradicional beso. Es curioso como justo en la zona de los besos del pilar, el mármol se ha erosionado hacia dentro varios centímetros. “También está desgastada la zona donde te apoyas las rodillas”, concluye la ‘influencer’.