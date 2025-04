Ni lleva hueso ni es un postre: dónde comer el sabroso pastel de Ternasco de Aragón

Zaragoza, capital de Aragón y cuarta ciudad ya más grande de nuestro país según demografía, embelesa a cualquiera por su profunda historia, su majestuosa arquitectura y, desde luego, su suculenta gastronomía. Entre sus propuestas culinarias más icónicas, el Ternasco de Aragón asado destaca por su elaboración y ser también Denominación de Origen Protegida (DOP), pero existe una maravilla gastronómica derivada de él, menos popular, pero altamente exquisita también: es el sabroso pastel de ternasco.

Su delicada preparación, que combina a la perfección la jugosidad y el sabor tan propio del cordero con una textura especialmente suave y normalmente con matices dulce, es una experiencia única para el paladar que nadie, zaragozano o no, debería de perderse. Hoy por hoy, es un plato tan especial que se sirve como principal en muchos banquetes de boda en Zaragoza, por lo que dar con él no es tan fácil si no cuentas con una lista como esta de restaurantes que sí elaboran normalmente el pastel de ternasco en Aragón.

Plato delicatessen que se sirve en bodas

La Rinconada de Lorenzo: el exclusivo restaurante de la capital maña emplazado en la calle de la Salle, 3, se caracteriza por el uso que sus chefs siempre hacen de los ingredientes de origen sostenible y por poner en primer plano en todo momento la cocina típica aragonesa. Su pastel de ternasco no es ninguna versión alternativa, por lo que disfrutarás de la excepcional receta original.

Parrilla Albarracín: este famoso establecimiento de restauración que apuesta también por el producto local aragonés -otro de sus platos más destacados son los ‘taquitos de trucha del Pirineo con kimchi y ají amarillo’- se ubica en la céntrica Plaza de Nuestra Señora del Carmen, 1. Y, además que ofrecer exquisitas carnes a la brasa, el restaurante también contempla en su carta un espectacular pastel de ternasco siempre recién hecho.

Bien puntuados en Google

El Cerdo: emplazado en la calle de Andrés Piquer, 18, y con más de cuatro estrellas sobre cinco en Google My Business, este restaurante con solera en Zaragoza te transporta desde que pones el primer pie a una dimensión rústica y bucólica. Pero más allá de su ambientación, con aperos de labranza por ejemplo, el sitio es fiel a la carne típica de la tierra aragonesa, algo que transmiten muy bien con su pastel de ternasco propio. En definitiva, una explosión de sabores de antaño directos al paladar.

La Ternasca: más allá de las excelentes alternativas citadas, si eres de los que te gusta experimentar con las fusiones de platos, estilos o sabores, este es tu restaurante. Especializados en el Ternasco de Aragón como su propio nombre hace sospechar, aquí dentro encontrarás propuestas que jamás imaginarías. Su cachopo de Ternasco de Aragón relleno de Jamón de Teruel y queso Radiquero para dos personas es, solo, una de sus muchas creaciones que tienen como protagonista siempre a tan deliciosa carne.