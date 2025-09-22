Los del Real Zaragoza explotan de rabia: "Esto no es un equipo de fútbol, es una desgracia”, y encañonan a un culpable

Nuevo batacazo para el Real Zaragoza por su última derrota contra el Ceuta de este sábado 21 de septiembre en el estadio Estadio Municipal Alfonso Murube. El 1-0 contra los ceutíes, gracias al gol marcado por Marcos Fernández, ha rebasado definitivamente la paciencia de sus aficionados en la que algunos llaman ya la primera gran crisis de la temporada.

Porque no son pocos los partidos empatados o perdidos desde que comenzara en agosto la liga, pero el fracaso de este último ya “ha sido la gota que ha colmado el vaso”, tal y como comenta en el perfil oficial del Real Zaragoza en ‘X’ uno de sus molestos aficionados.

“¡Es todo culpa de la mala suerte!"

Y como ocurre todos los fines de semana, la afición busca responsables de tan desastrosos resultados que poco ayudan a salir del agujero de la Segunda División en el que lleva metido el equipo ‘blanquillo’ desde hace ya más de una década. Algunos apuntan al arbitraje, como este: “El trabajo de desgaste psicológico de los árbitros contra el Real Zaragoza va a tener que ser estudiado en las carreras deportivas. Llevan 11 años a full con un plan muy claro, no permitirle 5 pases seguidos y tener manga ancha con las faltas de los contrarios en el medio centro”, pero la mayoría apunta a Gabi.

“Qué hacemos con Gabi? ¿Lo seguimos manteniendo sin haber mejorado absolutamente nada ni a nadie desde que llegó?? La plantilla es bastante mejor que años pasados. ¡Gabi fuera!”, pregunta ‘en alto’ otro usuario, a quien muchos otros le secundan con respuestas como esta: “Quién se iba a imaginar que traer a un entrenador sin experiencia profesional no iba a dar la talla…”.

"Tira Gabi, sé honesto y renuncia"

La ironía y dureza mezclada en los comentarios contra el trabajo de la actual entrenador del Real Zaragoza marcan la tendencia en unas reacciones que también sugieren la desesperación de sus miles de seguidores: “¡Es todo culpa de la mala suerte! ¡Vaya ingenieros tenemos tomando las decisiones dentro del club. Genios!" o "Asco, vergüenza, humillación, impotencia, engaño, frustración, dolor, no recuerdo nada peor otro año más, ni un solo punto contra los recién ascendidos, Fernando, Gabi, Txema todo el séquito iros todos a…!, sentencian.

Además, la furia desatada en redes sociales contra Gabi Fernández se ha materializado incluso en peticiones claras de renuncia como director técnico del conjunto aragonés. “Sin idea ninguna de juego, donde los cambios no han ido más que a peor. Gabi por favor vete ya no tienes ni idea de cómo llevar a este equipo que se nota que es mejor que el del año pasado pero que no tiene ninguna idea de atacar" o "Tira Gabi, sé honesto y renuncia. Esto te va muy muy grande”, expresan otros.

“¡Madre mía! ¡Nos ha ganado el Ceuta!! Nos ha vapuleado el Andorra, el Eldense, el Palamós,.. ¿Sigo? Qué tiene que pasar para que alguien haga algo. Esto no es un equipo de fútbol, es una desgracia”, es el comentario que mejor resume el calvario de sus socios.