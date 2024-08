Un hombre muere en la playa de Salinas tras sufrir una parada cardiorrespiratoria

Un hombre de 70 años ha perdido la vida en la tarde de este martes en la playa de Salinas, en Castrillón. A pesar de los esfuerzos de los equipos de salvamento por reanimarlo tras sufrir una parada cardiorrespiratoria, el hombre no sobrevivió. La policía judicial, una patrulla de la Guardia Civil del cuartel de Piedras Blancas y la Policía Local acudieron al lugar del suceso, cuyas causas aún no han sido esclarecidas.

La víctima, residente de dicha localidad asturiana, estaba nadando cerca de La Peñona junto a dos mujeres, en las proximidades de la escalera 1. Una de las mujeres hizo señales al equipo de Salvamento que estaba enfrente, pero cuando la socorrista llegó al lugar, tanto el hombre como la mujer que había alertado indicaron que se encontraban bien. Aún así, la socorrista le ofreció su ayuda.

El hombre, al ser asistido, afirmó que podía salir por sus propios medios, pero al llegar a la orilla se desplomó. Los intentos por reanimarlo fueron infructuosos. Según algunas versiones, el hombre habría entrado al agua para ayudar a rescatar a dos personas en peligro y, una vez en la arena, sufrió la parada cardiorrespiratoria. En ese estado, lo sacaron del agua e intentaron reanimarlo durante casi una hora, pero no lo lograron. Por su parte, el médico forense acudió hasta el arenal para proceder al levantamiento del cadáver.

En Castrillón, la seguridad en las playas está a cargo de 36 personas distribuidas en siete áreas: San Juan de Nieva, Salinas, Arnao, Santa María del Mar, Bahínas, Munielles y Bayas. El horario habitual del servicio de salvamento es de ocho horas, generalmente entre las 11:30 y las 19:30 horas. Sin embargo, este horario puede ser ajustado por el coordinador local según las necesidades del servicio, conforme al informe del Sapla. En este caso, durante la tarde de este martes ondeaba la "bandera verde" en la zona del Balneario.

Datos de años anteriores en la región asturiana y el conjunto del país

Durante el año 2023, un total de 17 personas perdieron la vida por ahogamiento en los espacios acuáticos de Asturias. Esto representa un aumento de cuatro fallecimientos en comparación con 2022, en base a las estadísticas de la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo.

A nivel nacional, el año pasado registró 422 muertes por ahogamiento no intencionado en espacios acuáticos, lo que supone un alza de casi un 8% respecto a 2022, siendo, a su vez, la cifra más alta desde 2019. Este número de fallecidos representa el cuarto peor registro en la serie histórica que comenzó en 2015, año en el que se inició la elaboración del informe.

Por segunda vez desde entonces, Andalucía se posiciona como la comunidad autónoma con mayor cantidad de ahogamientos (68 casos), igualando la cifra registrada en aquel año.