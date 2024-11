La senda mágica de Asturias de agua turquesa e ideal para ir con niños

Que Asturias tiene lugares que son una absoluta maravilla para todos los sentidos no es una novedad, pero no todos son aptos para todos los públicos debido a su dificultad. Es por ello que hoy hacemos esta propuesta ideal para ir en familia y donde se puede disfrutar de la maravilla de la naturaleza más virgen, sus saltos de agua y el color turquesa de las mismas, que parece transportar al viajero al autentico paraíso.

Se trata deque lleva a la famosauno de los lugares más bonitos y visitadas de Asturias.

El trayecto es breve y sencillo, sin desniveles ni zonas peligrosas, así que es ideal para todo tipo de personas y es más un paseo que una excursión; y por otro lado, su impresionante belleza, hacen que sea el lugar elegido por muchos caminantes para pasar una agradable jornada en Asturias y conocer su belleza en todo su esplendor.

Aunque, sin duda, no es el camino lo que más se disfruta, sino el destino final: una gran poza natural de un color verde espectacular y de hasta cinco metros de profundidad que no deja indiferente ni a mayores ni a niños. Si no lo has visto es imposible que nadie te lo cuente, porque la belleza de este sitio es única.

El recorrido no dura más de una hora por lo que es ideal para ir con peques, que pueden hacerlo sin problema ya que no se les hace largo. La primera parte del sendero es una pista ancha, a unos doscientos metros del inicio, dejamos de lado el puente de piedra y seguimos el recorrido.

La senda no tiene pérdida y esta perfectamente señalizado, eso sí, la segunda parte, sin ser difícil discurre por un sendero más estrecho y hay que estar pendiente de los más pequeños. Todo el trayecto camina pegado al río, hasta llegar a la Olla de San Vicente, Además también hay cabañas en el entorno y los prados y los bosques ofrecen un paisaje asturiano cien por cien.

El planazo es llevar un bocata y hacer un picnic

Lo ideal es aprovechar la excusión para comer allí unos bocatas o una tortilla, escuchar el ruido del río y hacer unas fotos que seguro que querrás poner en casa en uno marco. En verano es una zona ideal para darse un baño pero en este época del año los colores propios del otoño le confieren un aspecto realmente mágico. Se encuentra en el concejo de Cangas de Onís, donde también puedes aprovechar para disfrutar de la belleza de la capital del concejo.