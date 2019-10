Evitar los bulos en el cáncer de mama

“En ocasiones, nos encontramos con personas que llegan demasiado tarde a tratarse porque alguien en su momento las convenció de que no debían hacerlo”, explica la doctora Mireia Margelí, del Servicio de Oncología Médica del ICO Badalona, del Hospital GermansTrias i Pujol, y vocal de la Junta Directiva de Geicam (Grupo de Investigación en Cáncer de Mama). Esta oncóloga también destaca el impacto emocional de las falsas ideas , que provocan desconfianza y generan prejuicios sobre las terapias oncológicas pero también acerca de la atención sanitaria y la medicina tradicional.

Sujetadores

Es uno de los bulos más antiguos de los que se dice que pueden causar cáncer de mama por la obstrucción del tejido linfático.Una afirmación que la doctora García considera completamente vacía de sustento científico. "Es cierto que se prohíben los sujetadores con aro tras una cirugía de cáncer de mama y, en su lugar, se recomiendan los sujetadores deportivos, pero esto es solo una recomendación quirúrgica y no tiene nada que ver con el desarrollo y/o progresión del tumor", destaca la experta.

Desodorante antitranspirables

El mito es que pueden causar cáncer de mama. En este caso, existe incluso un estudio publicado en el "Journal of the National Cancer Institute" que demuestra que no existe ninguna relación entre el tipo de desodorante que utilicemos y la aparición de cáncer de mama.