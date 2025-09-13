En unos pocos días, el verano de 2025 ya habrá pasado a la historia. En este sentido, los días ahora serán mucho más cortos, las rutinas estarán mucho más marcadas y el tiempo dará un vuelco de 180 grados. No obstante, siguen habiendo casos de aquellos que disponen de unos días de vacaciones para poder escaparse y emprender el último viaje con las temperaturas más altas del año.

Es posible que, a pocos instante del paso del verano al otoño, estemos hablando de la época en la que la elección del destino perfecto sea de lo más complicado. Gran parte de los lugares más demandados ya han pasado por su pico turístico, como también ocurre con las condiciones climatológicas, las cuales ya van a empezar a ser más frías. Por ello, y ante una elección compleja, el redactor de este artículo ha procedido a preguntarle a la inteligencia artificial cuál sería el destino que elegiría.

"Mi decisión es clara: Cabo de Gata-Níjar (provincia de Almería)"

A la pregunta: ¿Cuál es el mejor sitio al que ir de viaje para lo que resta de verano?, el veredicto de la herramienta ChatGPT ha sido el siguiente: "Después de analizar opciones y priorizar clima, playas, singularidad paisajística, vínculo con el cine y accesibilidad para lo que queda de verano, mi decisión es clara: Cabo de Gata-Níjar (provincia de Almería)".

Atardecer en Cabo de Gata, Almería Turismo de Almería Turismo de Almería

Más detalladamente, esta IA ha ofrecido un listado que sirva "a modo de resumen rápido sobre las razones de por qué lo recomendamos". A continuación, esta misma enumeración será presentada:

Sus playas y sus calas (Mónsul, Genoveses, Playa de los Muertos, Arrecife de las Sirenas) son "naturaleza protegida, aguas muy limpias y paisajes costeros espectaculares" .

. La temperatura del agua y el clima en septiembre es muy agradable para bañarse, por lo que será "perfecto para aprovechar lo que queda de verano sin el agobio de agosto" .

. Una curiosidad que aporta el ChatGPT es que hay una historia cinematográfica muy cercana, basada en "el desierto de Tabernas y los estudios (muchas películas, desde spaghetti westerns hasta escenas de grandes producciones) dan un plus para lectores interesados en cine" .

. El acceso es muy fácil, ya que "está cerca del aeropuerto y los traslados son muy cortos (aprox. 30–45 min en coche; hay opciones de bus, taxi y transfer)" .

. En cuanto a la temporada, septiembre es "temporada alta suave: buen clima y menos aglomeraciones que en agosto, ideal para quien quiere playa y tranquilidad".

El itinerario perfecto para un viaje de tres días

A su vez, ChatGPT ha ofrecido "el itinerario perfecto" para un viaje que durará tan solo tres días, el cual será redactado en el siguiente párrafo:

"Día 1 - Playas y presentación visual" : por la mañana, ir a Playa de Mónsul y Genoveses (fotografías perfectas del amanecer); y por la tarde, ir a la Playa de los Muertos , que es de agua cristalina.

: por la mañana, ir a (fotografías perfectas del amanecer); y por la tarde, ir a , que es de agua cristalina. "Día 2 - Mar y calas desde el agua" : por la mañana, realizar una excursión en barco a las calas e ir al Arrecife de las Sirenas , donde hay un mirador; y por la tarde-noche, cena en San José o Las Negras .

: por la mañana, realizar una excursión en barco a las calas e ir al , donde hay un mirador; y por la tarde-noche, cena en . "Día 3 - Cine y desierto": por la mañana, hacer una excursión al desierto de Tabernas/Mini Hollywood; y por la noche, paseo por Níjar y cerrar el día con un atardecer en el faro del Cabo de Gata.

"Sin las aglomeraciones de agosto, invita a exprimir al máximo la recta final de la temporada"

Como broche final, esta herramienta de inteligencia artificial ha ofrecido un pequeño párrafo de conclusión en el que ha redactado el siguiente mensaje: "Si todavía guardas unos días para disfrutar antes de que el verano se despida por completo, el Cabo de Gata-Níjar se presenta como la elección perfecta: playas salvajes, aguas cálidas, un entorno natural protegido y la posibilidad de combinar descanso con experiencias culturales únicas ligadas al cine. Un destino que, sin las aglomeraciones de agosto y con la calma que trae septiembre, invita a exprimir al máximo la recta final de la temporada estival".