Investigan a un vendedor de Mallorca por la venta de una cabeza de león disecada

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Baleares investiga a un vendedor usual del 'Mercat dels Encants' de Consell, en Mallorca, después de detectar que vendía en su puesto habitual un trofeo con la cabeza disecada de un león.

Según ha relatado la Policía Local de la localidad mallorquina a La Razón, estaban patrullando este domingo por el mercado de antigüedades y productos de segunda mano cuando detectaron que el hombre tenía a la venta el objeto. "Llamamos al SEPRONA porque les competen a ellos este tipo de delitos relacionados con la flora y la fauna", relata el jefe del cuerpo de seguridad, Joan Guasp.

Al ser preguntado por los agentes en cuanto al origen del trofeo, el vendedor respondió que lo había hallado en un contenedor de basura. Aunque no pudo añadir más detalles.

La patrulla del SEPRONA en el 'Mercat dels Encants' de Consell Policía Local de Consell

Delito contra la fauna

Las patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza intervinieron la cabeza del felino, cuya simple tenencia constituye un delito contra la fauna y la flora protegida.

A continuación, abrieron una investigación sobre el caso para averiguar la procedencia del trofeo. "Ahora se indaga sobre su origen: si se compró, cómo se compró y donde", continúa el representante de la Policía Local.

Por el momento, solo se conoce la versión del vendedor. Guasp también añade que en caso de que en el momento en que se adquirió el objeto su venta no estaba regulado, no podría considerarse un delito. Aunque no estaría permitida, aún así, su venta.

La cabeza de león que se vendía en el mercado de Consell Policía Local de Consell

Un animal protegido

Aunque el león no sea una especie protegida en Baleares, la comercialización de animales disecados de cualquier tipo está prohibida. "Si están protegidos en África o Asia, por ejemplo, por convenio con estos continentes, también supone un delito contra la fauna protegida", explica el jefe de la Policía.

Ahora, el vendedor dels Encants podría enfrentarse a una multa o a otro tipo de consecuencias por un delito grave.

Una red dedicada a importar felinos

Recientemente, dos personas han sido detenidas también en la isla de Mallorca por pertenecer a una red dedicada a importar felinos, como tigres, leopardos y pumas, de Rúsia y Bielorrusia, como informó en su momento la Guardia Civil.

La operación 'Kotach', que desmontó esta red, se llevó a cabo en Valencia, pero dos presuntos implicados fueron arrestados en Manacor.

De hecho, la operación arrancó, en marzo del pasado año cuando el SEPRONA tuvo conocimiento de que una pareja, asentada en la localidad mallorquina de Ariany, poseía y criaban en una parcela servales, caracales y sus híbridos con gatos domésticos para, posteriormente, ponerlos en venta en redes sociales.

La punta del iceberg de la trama

Continuando con las investigaciones, los agentes comprobaron que la cría de estos animales en Mallorca era la punta del iceberg de una trama internacional de otras especies protegidas (tigres blancos, leopardos negros, pumas, hienas, etc.), en la que participaban criadores, transportistas y veterinarios.

Los animales eran introducidos en la Unión Europea a través de la frontera de Polonia con Bielorrusia y, desde allí, se distribuían con documentación falsa. Por todo esto, los dos presuntos responsables fueron detenidos.