[UNVRS] detona el arranque de la temporada en Ibiza y reformula las reglas del ocio nocturno

"Welcome to the [UNVRS]". Es el cartel que preside la entrada de lo que ya se ha convertido en el nuevo templo de la electrónica en Ibiza. A la una y media de la noche, apenas un centenar de personas llegan lentamente a la entrada del club: expectantes, emocionadas y también un poco perdidas.

El marketing llevado a cabo durante los últimos meses por The Night League —la fuerza creativa detrás de Ushuaïa & Hï Ibiza, liderada por Yann Pissenem— ha surtido efecto: crear expectativas.

Todo empezó con un avistamiento de OVNIS ficticio que se viralizó y que protagonizó el reconocidísimo Will Smith (quien no falta en la fiesta de apertura), cobrando vida en esta noche de viernes de finales de mayo.

Un OVNI en el jardín que da acceso a UNVRS The Night League

La autovía que une Sant Antoni e Ibiza empieza a colapsarse ya antes de la medianoche en el carril que va desde la ciudad hasta Sant Rafel. Esta localidad vio nacer a la mítica Ku, que presumía de ser la discoteca más grande de Europa, y que evolucionó hasta convertirse en Privilege, cerrada durante la pandemia.

La explosión de la temporada

En 2020, el recinto comenzó su segunda mutación para ser lo que hoy es [UNVRS]: una mezcla entre el pasado ibicenco, manifestado en la arquitectura externa del club (inspirada en una casa pagesa), y el futurismo de sus entrañas. Las luces LED, la estética de las bailarinas que juegan con la velocidad durante sus aéreos y las líneas rectas sugieren una especie de revolución temporal.

Con esta fiesta ha comenzado oficialmente la temporada 2025. Coincidiendo con una subida exagerada de las temperaturas, la apertura parece arrancar el verano: unas 7.000 personas, tanto de la isla como de fuera, se concentrarán esta noche en este lugar.

Las bailarines durante uno de los pases de aéreos The Night League

Hay desde indios que aprovechan sus primeras vacaciones en Ibiza para asistir, hasta gallegos, ingleses y austríacos que vienen cada año y han decidido no perdérselo. Si algo podría haber frenado la afluencia es el opening de la fiesta de Calvin Harris en Ushuaïa Ibiza, también organizada por The Night League, pero los horarios no coinciden (el club de Platja d’en Bossa cierra antes de las doce).

La DJ neerlandesa Carista inaugura el sonido a las once y media, marcando el inicio de esta nueva era en la vida nocturna de la isla al ritmo de Bitter Suite (Symphony Mix) de Tornado Wallace.

Las entradas para el opening, puestas a la venta alrededor de un mes antes, ofrecían un rango de precios que iba de los 100 a los 140 euros, según la hora a la que se quisiera acceder.

La mítica cúpula de Privilege, reinventada para UNVRS The Night League

El secretismo de [UNVRS]

Eso sí, más tarde, una vez desvelado el line-up, se lanzó otra tanda de entradas por 80 euros, lo que generó descontento entre algunos clubbers, ya que los mejores DJs empezaban a partir de las seis de la mañana.

A las tres, la energía crece progresivamente. Los precios prohibitivos de las bebidas (15 euros el agua, 18 la cerveza y 25 la copa) no impiden que la gente se abarrote en las barras con fajos de dinero en las manos. Lo mismo ocurre en la hamburguesería exclusiva Vicio, donde se ofrecen fingers de pollo con caviar por 80 euros.

Ni siquiera las camareras (la mayoría, chicas) conocen los lugares más recónditos de [UNVRS]. Así lo explica una de ellas a dos personas que buscan 'el búnker' o 'las catacumbas', como lo conoce el personal: una sala perteneciente al primer VIP, con capacidad para unos doscientos clubbers. Al lado, un túnel con luces proyectadas en la superficie impresiona a los asistentes y vuelve a evocar el futuro.

Los potentes sets de Ahmed Spins, seguidos de un explosivo back-to-back entre Adam Ten y Mita Gami, terminan de prender el ambiente justo antes de que Michael Bibi tome el control, desatando un set inolvidable con su inconfundible sonido underground.

Para entonces, la sala principal es un hormiguero, y la cola para entrar es aún mayor que a primera hora, cuando [UNVRS] abría por primera vez sus puertas.

Dos bailarinas dentro de una caja futurista para hacerse fotos dentro de la discoteca The Night League

El clímax final

La fila de personas que serpentea para acceder es mucho más larga que la de los que, ya agotados, esperan un taxi para marcharse: una espera de al menos dos horas.

Lo que viene después son dos B2B de alto voltaje entre cuatro de los artistas más icónicos y respetados de Ibiza. Primero, Joseph Capriati y The Martinez Brothers se unen para dos horas de house y techno enérgico, antes de ceder el testigo al mismísimo Carl Cox, que pincha junto a Jamie Jones.

La luz ya se filtra a través de los cristales del club. Son las nueve de la mañana y aún quedan tres horas para que los últimos clubbers se arrastren hasta la salida, invadiendo la carretera.

Cox, leyenda de la isla, y Jones, cabeza de Paradise (que antes se celebraba en Amnesia), ofrecen un set maratónico que lleva el Main Room a un final eufórico, culminando con el himno Playing With Knives de Bizarre Inc. Para entonces, ya ha amanecido en Ibiza y el ocio nocturno ha sufrido una revolución, volviéndose un poco más elitista.