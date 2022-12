¿Qué es mejor para adelgazar, la dieta o el ejercicio?

Hacer deporte y comer bien son dos prácticas necesarias para llevar una vida sana. Prácticamente todo el mundo conoce estas máximas, aunque en muchas ocasiones cuesta llevarlas a la perfección. Los ritmos de vida en las sociedades actuales, por ejemplo, suelen dificultar en gran medida estas premisas.

Las vacaciones navideñas, sin embargo, pueden ser un muy buen momento para realizar deporte. Pese a ello, muchos suelen abandonar los buenos hábitos para descansar por completo y la vuelta o el inicio de esta actividad puede ser todo un quebradero de cabeza para muchas personas.

La Navidad, además, provoca que muchas personas coman en exceso debido a todos los días festivos existentes. Por ello, subirse en una báscula tras esos días es uno de los mayores temores de muchas personas. El fin de las fiestas supone, en ocasiones, grandes cambios en el peso y composición corporal de las personas. Por este motivo, se suele recurrir a dietas u otros trucos que traten de poner remedio rápidamente.

Ante esto, tanto los gimnasios como las consultas de nutricionistas empiezan a llenarse a principios de año lo que provoca que, económicamente hablando, esta sea una de las mejores épocas del año para el negocio.

Sin embargo, este aumento de peso no suele ser por un solo motivo. Los expertos han destacado en reiteradas ocasiones la necesidad de no abandonar los buenos hábitos por completo. Todo aquello que se adquiere en otras épocas con más rutina puede ser aplicado en menor medida reduciendo posibles inconvenientes. Incluso, se destaca la necesidad de no obsesionarse por solo cinco días al año.

¿Dieta o ejercicio?

No obstante, muchos adquieren algo de peso y se preocupan por la salud. Así, surge la idea de realizar mucho deporte e incluso en algunos casos dietas muy restrictivas. Sin embargo, estas últimas no provocan adherencia a la larga y suelen causar problemas.

Ante este dilema se han realizado todo tipo de investigaciones. Un estudio de la Universidad de Colorado consiguió revelar que en esta guerra parece ser el ejercicio el que gana. La investigación, además, mostró que aquellos sujetos que realizaban actividad física conseguían mantener la pérdida de grasa a la larga en contra de los que simplemente hacían restricción calórica a través de la alimentación.

La diferencia principal se debe a que cuando se consigue un balance energético negativo, es decir, consumir menos calorías de las gastadas, es más efectivo realizarlo con deporte. Aunque parece que en esta batalla la realización de deporte es más importante los especialistas destacan que ambas son relevantes.

El nutricionista español Ismael Galancho, hace hincapié en sus posts de la red social Instagram de que ambas son muy importantes pero algunos mitos han quedado desfasados. Alguna de estas creencias es la de que la dieta supone un 80% cuando se quiere perder peso como demuestra la investigación descrita anteriormente.

El especialista, incluso, llega a afirmar en un post de su perfil que “es absurdo saber si importa más la dieta o el ejercicio (ambos son el 100%)”. Aún así, el nutricionista si que destaca, como en el estudio, que la actividad física resulta clave para no recuperar peso una vez que se ha perdido.