Un anciano olvidó su mochila en el intercambiador de Santa Cruz y lo que había dentro dejó en shock a todos

Ni película ni de leyenda urbana. Y es que el pasado viernes, en el vestíbulo del intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, una patrulla de la Policía Local encontró una mochila con 22.250 euros en sobres y efectos personales. Tres días después, y tras varias comprobaciones, su dueño, un hombre de 85 años, recuperó el dinero y fue escoltado a su entidad para ponerlo a salvo.

La historia arranca con una mochila sin dueño en plena hora punta. Los agentes aplicaron el protocolo habitual de inventario, recuento y traslado a Objetos Perdidos. Dentro, 22.250 euros en efectivo repartidos en sobres, además de documentación y pertenencias.

Al día siguiente, la Policía logró localizar al propietario, pero el primer encuentro se torció, ya que el hombre mostraba evidentes signos de desorientación y no pudo explicar la pérdida ni facilitar algunos datos. Un familiar se hizo cargo de él mientras continuaban las gestiones.

Ayer lunes, el dueño se presentó en Objetos Perdidos. Con la guía de los policías adscritos a este servicio, se acreditó la propiedad de la mochila. Se contó el dinero en su presencia y se cruzaron datos bancarios que él mismo aportó. Según fuentes municipales, la suma provenía "al parecer del cobro reciente de una herencia".

Con el efectivo ya identificado, una patrulla se ofreció a acompañarlo hasta una sucursal para ingresar el montante en su cuenta. Final feliz y una moraleja, cuando se entrega lo hallado, el sistema funciona.