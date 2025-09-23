Una nueva serie sísmica hace temblar Tenerife con más de 20 terremotos en un lugar nunca antes registrado

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas 24 horas una serie sísmica de 22 terremotos de baja magnitud localizados entre Izaña y las cumbres de La Orotava. Según explicó el director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, se trata de actividad común en entornos volcánicos, si bien resulta “peculiar” por producirse en una zona sismogénica nueva, activa desde este año.

Domínguez subrayó que no hay señales de intrusión magmática como las que precedieron la erupción de La Palma. Los eventos son débiles y espaciados en el tiempo, dentro de lo esperable en un archipiélago volcánico, y se mantendrá el seguimiento habitual.

De acuerdo con los datos del IGN, los sismos se registraron desde las 10:00 de ayer hasta las 08:12 de hoy, con magnitudes entre 0,6 y 2 mbL.g y una profundidad media de 7 kilómetros. En lo que va de año ya se han detectado otras series de características similares en el entorno de La Orotava.

“Es actividad débil, esperable en un entorno volcánico, aunque llamativa porque la zona sismogénica ha empezado a funcionar este año”, precisó Domínguez.