Un cayuco con 198 inmigrantes llega a El Hierro: entre ellos una bebé de tres meses y 19 menores

Salvamento Marítimo acompañó este lunes hasta el puerto de La Restinga (El Hierro) a un cayuco con 198 ocupantes a bordo. Entre ellos viajaban una bebé de tres meses y 19 menores, según informó a EFE el dispositivo de emergencia que los atendió a su llegada.

El cayuco fue detectado por el radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) a unos 16 kilómetros de la costa. Ese aviso permitió enviar al encuentro a la Salvamar Navia, que navegó en paralelo hasta el muelle para garantizar que la embarcación no presentaba incidencias durante la aproximación.

Sobre las 20.00 horas, ya en La Restinga, desembarcaron 132 hombres, 47 mujeres y 19 menores. Según sus testimonios, declararon ser nacionales de Gambia, Sierra Leona, Namibia, Guinea y Senegal.

Las personas a bordo explicaron que partieron hace siete días desde Barra (Gambia) con destino a Canarias. La duración del viaje y las condiciones del mar incrementaron el desgaste físico de los ocupantes, especialmente entre los más pequeños.

En el muelle, el grupo recibió asistencia humanitaria y sanitaria por parte de Cruz Roja, el Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía y la Guardia Civil. En una primera valoración, dos mujeres fueron derivadas a centros sanitarios de la isla por hipotermia y deshidratación.