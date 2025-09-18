¿Cuándo se irá el calor en Canarias? La Aemet fija la fecha del alivio térmico

Canarias vuelve a vivir estos días el verano 'estirado' de los últimos años. Desde el lunes 15 de septiembre, el archipiélago atraviesa un episodio cálido, acompañado de calima y viento, que ha ido ganando extensión desde el martes y el miércoles a todas las islas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa el umbral de aviso amarillo en 34 °C y prevé picos de 36–37 °C en Gran Canaria, con posibilidad de valores algo mayores en medianías del sur, además de mínimas que en zonas de Tenerife y Gran Canaria no está bajando de 24 °C.

El Gobierno de Canarias ha elevado y mantenido las medidas de alerta por riesgo de incendios forestales y alerta por temperaturas máximas en varias islas, en coordinación con la Aemet y dentro del Plan INFOCA. La activación afecta especialmente a Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, con restricciones y recomendaciones preventivas en zonas de monte y medianías.

¿Cuándo se irá el calor?

La pregunta que recorre playas y barrios tiene respuesta, aunque prudente; y es que el respiro llegará entre el sábado 20 y el lunes 22 de septiembre. Las previsiones apuntan a un descenso progresivo de las máximas durante el fin de semana, con alivio más evidente el domingo y el lunes. Aun así, el sur de las islas más orientales y Gran Canaria podrían seguir superando por poco los 30 °C en horas centrales. La calima tendería a remitir conforme avance el fin de semana, tras intensificarse este jueves y mañana viernes en medianías y cumbres.

“Es un episodio que probablemente se extienda hasta el viernes; el descenso más claro se espera el fin de semana”, explicó David Suárez, delegado de la Aemet en Canarias, quien recordó que cada vez es más frecuente prolongar el ambiente veraniego en septiembre e incluso octubre.

El balance climatológico sitúa el verano de 2025 como el sexto más cálido en Canarias desde 1961, con 59 fallecimientos atribuibles al calor en las islas en lo que va de año, según datos divulgados esta semana. Además, la Aemet anticipa un otoño más cálido de lo normal en todo el país, también en Canarias, aunque con mayor incertidumbre en las lluvias.