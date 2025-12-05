Fallece una menor de 13 años al precipitarse en una construcción abandonada de Santa Cruz de Tenerife

Fatífico accidente en Tenerife. Una adolescente de 13 años murió ayer jueves por la tarde al caer desde una construcción abandonada situada en la zona costera de Añaza, en la capital chicharrera. La noticia fue adelantada por el periódico El Día, que recoge los primeros datos facilitados por los cuerpos de seguridad.

El incidente ocurrió cuando la menor accedió al inmueble en compañía de tres amigas y, mientras se encontraban en el interior de la estructura, la joven cayó al vacío por motivos que todavía no han sido esclarecidos. Según indica el periódico El Día, fueron las propias acompañantes quienes pidieron ayuda tras observar lo ocurrido.

Los investigadores del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional trabajan con la posibilidad de que la caída se produjera desde una altura equivalente a cinco plantas.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, patrullas de la Policía Nacional, bomberos y personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario. Los primeros efectivos municipales que llegaron iniciaron maniobras de reanimación con la intención de recuperar a la niña, aunque dichas actuaciones no lograron revertir la situación.

Según ha confirmado la Policía Nacional este viernes en un comunicado, la investigación descarta terceras personas, si bien las pesquisas continúan abiertas.