Moncloa ignora a Canarias en su reunión con Rabat y Clavijo advierte de futuras rupturas en política exterior

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido que "toma nota" de la decisión del Estado de dejar fuera al Archipiélago de la cumbre con Marruecos que se celebra este jueves y ha avisado de que el Gobierno central no debería sorprenderse si, en adelante, la comunidad autónoma se desmarca de algunas líneas de acción en materia de asuntos exteriores.

Clavijo ha explicado ante los medios que espera una comunicación directa una vez concluido el encuentro, a la vez que confía en que el ministerio de Asuntos Exteriores contacte con el Ejecutivo regional y le traslade los contenidos abordados durante la reunión con Rabat, ya que, a juicio del presidente canario, la comunidad no puede recibir esa información de manera indirecta.

El jefe del Gobierno canario ha recordado además que tanto el Estatuto de Autonomía como la Agenda Canaria recogen que la comunidad, aun sin competencias en política exterior, debe estar presente cuando se traten cuestiones que afecten al territorio insular. "Si bien el Archipiélago no es responsable en materia de exteriores, sí debe estar", ha recalcado. En este sentido, el nacionalista ha insistido en que "obviamente se va a hablar del Archipiélago y seguimos considerando que es un incumplimiento de la Agenda Canaria. La lealtad institucional la tienen que tener tanto el Gobierno de España como el de Canarias", ha aseverado.

En esa misma línea, el presidente ha denunciado que se relegue a las Islas de un foro donde se abordan asuntos con impacto directo sobre la región. Para él, "no es de recibo" que se desplace, no sólo al Ejecutivo autonómico sino "a Canarias en general", del encuentro con Marruecos. Clavijo ha reiterado que esta exclusión tendrá consecuencias en la relación futura con la administración central y ha lanzado un aviso que busca dejar huella en Madrid: "Tomamos nota y en el futuro hablaremos".

Preguntado por las afirmaciones del Frente Polisario en las que se advertía de que, tras el Sáhara Occidental, Marruecos podría fijarse en Canarias, el dirigente nacionalista ha marcado distancias al respecto, al rechazar ese planteamiento, considerando que el escenario que vive el territorio saharaui y el que afecta al Archipiélago no son equiparables. Según ha explicado, la realidad de las Islas es "totalmente distinta" y no comparte la tesis de una amenaza directa sobre la comunidad autónoma.