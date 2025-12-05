El gigante industrial oculto que ya mueve casi medio billón en Canarias y deja atrás al plátano

La actividad tabaquera volvió a consolidarse como uno de los motores industriales del archipiélago durante el último ejercicio, con un impacto directo que alcanzó los 195 millones en la economía de Canarias. El efecto total ascendió a 465 millones cuando se añadieron las repercusiones indirectas e inducidas, una cifra que situó al subsector como responsable del 68 % del valor añadido industrial generado en España.

Los datos proceden del Informe 2025 sobre la relevancia económica y social del sector del tabaco en Canarias, presentado en Tenerife durante la II Plenaria Mesa del Tabaco 2025 y elaborado por la consultora AFI. El documento detalla que el sector sostuvo 4.455 empleos equivalentes a tiempo completo, con 790 puestos directos que representan más de la mitad del total nacional. El crecimiento exportador también marcó un hito, ya que en cuatro años se triplicaron las ventas al exterior hasta alcanzar 127 millones, lo que supuso el 4,8 por ciento del comercio exterior de las Islas y un registro superior al del plátano, que se situó en 112 millones.

La tendencia se ha acelerado en 2025, y es que solo hasta septiembre las exportaciones sumaron 108 millones, claramente por encima de los 89 millones contabilizados en el mismo periodo del año anterior, lo que confirmó la fortaleza del subsector en el contexto insular.

Un motor para el empleo y el tejido productivo

El informe subraya que casi un tercio de los jóvenes empleados en el subsector acceden a su primera ocupación gracias a este tejido industrial. Cada euro generado por las empresas tabaqueras impulsa 1,4 euros adicionales en otras ramas de actividad y cada puesto directo se traduce en 4,6 empleos complementarios. El estudio añade que los salarios y las condiciones laborales se sitúan por encima de la media nacional del sector industrial, lo que refuerza el atractivo de estas compañías para la empleabilidad juvenil y la estabilidad del personal.

La producción se reparte entre Tenerife, donde operan las fábricas de JTI y TABSA, Gran Canaria, con las plantas de La Canariense y Dos Santos, y La Palma, que mantiene una elaboración manual de cigarros con alta demanda de mano de obra.

Durante la presentación del informe, Águeda García-Agulló, directora general de la Mesa del Tabaco, destacó la evolución del subsector con una afirmación que sintetiza la transformación vivida en los últimos años. Subrayó que la industria ha sabido combinar “una sabia mezcla entre tradición e innovación” y sostuvo que su contribución al crecimiento “refleja un peso cada vez mayor en la economía canaria y española”. También recordó que las inversiones empresariales en digitalización y nuevas tendencias de consumo se han realizado en un entorno marcado por “cambios regulatorios y tecnológicos” que han permitido avanzar sin renunciar al objetivo de generar “empleo estable y de calidad”.

Proyección exterior

Yaiza Castilla, directora general de la Asociación Canaria de Industriales del Tabaco, insistió en la elevada productividad del sector y resaltó la importancia de “afianzar y reforzar” esta industria con el fin de ampliar la base económica regional. En este sentido, remarcó además la capacidad exportadora del tabaco canario, situada por delante del plátano y solo por detrás del refino de petróleo, e incidió en que las empresas “están mirando hacia el futuro” ante posibles cambios en los hábitos de consumo, siempre con una actitud “respetuosa” hacia las modificaciones legislativas.

Aunque la producción actual se centra en cigarrillos, cigarritos y cigarros, Castilla señaló que el subsector continúa explorando alternativas para adaptarse a un mercado en transformación. La combinación de experiencia, inversión y diversificación explica que el tabaco ya represente el 6,6 % del PIB industrial de Canarias y casi el 2 % del empleo manufacturero.