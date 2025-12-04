Qué hacer en el puente de diciembre en Canarias: los mejores planes en las Islas

La recta final del año llega a Canarias con algo más que festivos en el calendario, y es que el puente de diciembre se vive en las Islas entre luces navideñas, calles abarrotadas de gente y una agenda que no deja hueco al aburrimiento. Los ciudadanos se preparan estos días, del 6 y el 8 de diciembre -cuando la Constitución y la Inmaculada dan pie al encendido del alumbrado navideño- para disfrutar de muchos lugares y llenar de color plazas, avenidas y fachadas para dar comienzo a la verdadera Navidad.

Tenerife

Santa Cruz de Tenerife arranca estos días con una agenda propia en la que brilla la 41 Feria de Artesanía de Canarias, que abre el viernes 5 en el Recinto Ferial y se mantiene hasta el lunes 8 como uno de los grandes reclamos del puente. Más de 140 artesanos y artesanas de todas las islas llenarán los pasillos con cerámica, joyería, textil y diseño, una cita que año tras año se ha convertido en parada casi obligada para quienes buscan piezas hechas a mano y regalos diferentes.

La música también tiene su momento y no precisamente en un segundo plano, ya que ese mismo viernes el Teatro Leal se llenará de voces negras con el festival The Soul of Gospel que llevará al público a un recorrido por los clásicos del género. Un día después la sala Bowie apostará por el directo con una Jam Session de talentos locales y una noche de djs con nombres ya conocidos por el público tinerfeño.

En el norte, Los Silos vuelve a llenar sus calles de historias con el vigésimo octavo Festival Internacional del Cuento, un programa que arrastra cada año a familias enteras en busca de narradores, sesiones de cuentos y talleres. La Laguna se suma desde el cómic y el arte independiente con el encuentro Fanzinero, integrado en la XV Semana del Cómic, una buena excusa para perderse entre viñetas, fanzines y publicaciones autoeditadas.

El viernes la Casa de la Cultura de Los Realejos acogerá la obra Mentira cochina, un espectáculo que propone una reflexión sobre la mentira y la verdad a través de la historia de un niño que rechaza su propia realidad y que invita a pensar en cómo se construyen los relatos que contamos cada día. Ese mismo fin de semana el Tenerife Espacio de las Artes proyectará Insensatos, del director Tomasz Wasilewski, una historia que se fija más en las relaciones y las heridas de sus personajes que en la trama y que sitúa ese viaje interior en un entorno frío y hostil.

El ambiente navideño también llegará a Anaga, donde diferentes agrupaciones musicales visitarán las poblaciones rurales del municipio de Santa Cruz el sábado 9 para llevar villancicos y repertorio popular a zonas periféricas que muchas veces quedan fuera de los grandes programas urbanos. La fiesta no se quedará solo en el puente, la Casa del Carnaval seguirá en marcha del 23 de diciembre al 4 de enero con actividades infantiles, talleres de manualidades y la visita de Papá Noel el día 23 por la tarde para que los más pequeños entreguen sus cartas en persona.

Gran Canaria

En Gran Canaria estos días tendrían un punto de encuentro casi obligado en el belén de arena de la playa de Las Canteras, sin embargo este año su apertura se retrasa al día 15 de diciembre. Aún así, cerca de 200.000 personas se presupone se acercarán a la orilla para ver las esculturas, levantadas en una superficie de más de 1.000 metros cuadrados junto a la plaza de Saulo Torón,.

Para quienes no conciben el puente sin barro ni adrenalina, la Gran Canaria Bestial Race celebra su décima edición el 6 de diciembre en Arucas en la zona deportiva de Barreto con salida y meta en el mismo punto. La prueba contará con dos recorridos renovados y alrededor de 50 obstáculos entre muros, arrastres y zonas de agua, un formato que combina esfuerzo físico, trabajo en equipo y ambiente festivo con participantes llegados de distintos lugares del archipiélago.

El ciclismo también tendrá su protagonismo con la Gran Canaria Bike Week, considerada una de las semanas de cicloturismo más destacadas de Europa y que se celebra del 3 al 10 de diciembre con rutas que recorren distintos municipios.

La parte más sabrosa del puente se vive en Valleseco con las décimo primeras Jornadas Gastronómicas de la manzana y la sidra, que se desarrollan del 1 al 10 de diciembre en bares y restaurantes del municipio. Los establecimientos participantes ofrecen menús y tapas especiales que giran en torno a la manzana y sus derivados, con propuestas que van desde guisos tradicionales hasta creaciones más modernas, y con el objetivo de dar valor a un producto local que ha marcado la agricultura y la economía de la zona.

Lanzarote y La Graciosa

En Lanzarote el puente también suena a villancicos y folklore con una programación navideña que salta de un municipio a otro y que se agrupa bajo el nombre de Navidad isleña. El viernes 6 de diciembre el Coro Al Andalus ofrecerá un concierto en la iglesia de Puerto del Carmen dentro de este ciclo, que lleva parrandas, corales, ranchos de Pascua, bandas municipales y agrupaciones folclóricas a las calles y plazas de Arrecife, Teguise, Tinajo, San Bartolomé, Tías, Yaiza, Haría y La Graciosa.

En paralelo, el Mercado Agrícola Artesanal de Tinajo incorporará la actuación de la Asociación Alborada y del grupo Peña de Lentisco, que aportarán un repertorio ligado al folklore canario en un entorno donde conviven puestos de productos del campo con artesaía.

Con todo este despliegue de ferias, cine, deporte, música y actividades infantiles el puente de diciembre en Canarias se presenta como algo más que un simple respiro laboral y se transforma en un adelanto de la Navidad que llega, una invitación a salir a la calle y a redescubrir las islas a través de sus tradiciones y de una agenda que se reparte entre todas las islas.