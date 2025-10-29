Dos mandos de la Policía Local en Tenerife admiten haber malversado 83.000 euros en multas

La Audiencia Provincial de Tenerife avaló este martes un acuerdo de conformidad que pone fin a años de irregularidades en el cobro de sanciones municipales. El jefe y otro mando de la Policía Local de Buenavista admitieron ser culpables de un delito continuado de malversación de fondos públicos, tras llegar a un pacto con la Fiscalía que implica dos años de prisión, la devolución de unos 83.000 euros al Ayuntamiento y cuatro años sin poder ocupar ningún empleo o cargo público. No entrarán en prisión de inmediato, ya que la ejecución de la pena queda en suspenso durante tres años, siempre y cuando no vuelvan a cometer ningún delito en ese tiempo.

Así se evita un juicio con jurado, el procedimiento habitual en estos casos, gracias a una sentencia de conformidad validada en la provincia. Con esta decisión, se reconoce que ambos agentes se quedaron con dinero pagado en efectivo por ciudadanos multados, sobre todo turistas, por supuestas infracciones de tráfico en el municipio.

¿Cómo se quedaban el dinero de las multas?

Según el Ministerio Público, el dinero en metálico que pagaban los conductores multados nunca seguía el procedimiento correcto y terminaba fuera de los cauces administrativos. El principal implicado rellenó boletines por un total de más de 70.000 euros y se quedó con casi 54.000. El otro mando firmó denuncias que sumaban unos 46.000 euros y se apropió de unos 29.000. En total, casi 83.000 euros que ahora tendrán que devolver al Ayuntamiento.

El dinero ya está depositado judicialmente. Ahora, cuando se transfiera a las cuentas municipales, se cerrará el proceso de reparación del daño económico, algo que facilitó el acuerdo con la acusación.

Un caso que salió a la luz gracias a la Operación Mártir

A finales del año pasado, en el marco de la Operación Mártir de la Guardia Civil, se realizaron las detenciones y se ordenó la prisión preventiva por las dudas sobre la tramitación de muchas denuncias. La pesquisa reveló un esquema recurrente a lo largo de varios años, donde se cobraba en metálico a los conductores, quedando al margen de la contabilidad oficial. Con estas pistas, se inició el caso que ahora culmina con la aceptación de los delitos y la devolución de los fondos.