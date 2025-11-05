Hallan un cuerpo en la playa de Lanzarote en la que desapareció un bañista el domingo

Un cuerpo sin vida fue encontrado en la tarde de ayer martes en la playa de Famara, en Lanzarote, lugar donde un joven de 28 años de origen indio desapareció el paasado domingo. El hallazgo se produjo en la orilla y se activaron de inmediato los recursos de emergencia.

La persona fallecida permanete sin identificar según informó la Guardia Civil, que mantiene abiertas las gestiones para confirmar la identidad. Fuentes del Consorcio de Emergencias de Lanzarote precisaron que le aviso lo dieron varios bañistas que se percataron del cadáver en la arena.

Las primeras diligencias corrieron a cargo de efectivos del Instituto Armado y de Bomberos, quienes aseguraron el perímetro, realizaron la evacuación del cuerpo y recopilaron datos de los testigos. A continuación se dio traslado a la autoridad judicial para el levantamiento y las actuaciones forenses pertinentes.

La búsqueda del joven retomó actividad durante la mañana del martes por tercer día consecutivo con medios aéreos, marítimos y terrestres. Participaron de nuevo bomberos del Consorcio de Emergencias, Salvamento Marítimo con la embarcación Al Nair y un helicóptero, además del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias. La Guardia Civil reforzó el rastreo con una patrullera en aguas próximas al litoral de Famara.

El operativo se ha sostenido desde el domingo con barridos en superficie, reconocimientos desde helicóptero y vigilancia de corrientes y vientos dominantes, medidas habituales en incidentes de desaparición en costa.