Muere ahogado un hombre de 37 años y se busca a otro desaparecido en la costa de Lanzarote

Este domingo por la tarde, un hombre de 37 años perdió la vida en la playa de Famara, Teguise (Lanzarote), tras un trágico ahogamiento. El suceso también ha dejado a otro varón en paradero desconocido, según fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 16.09 horas, se recibió el aviso de varios bañistas que alertaban de que habían sacado a una persona inconsciente del agua. Los socorristas de la playa fueron los primeros en llegar y empezaron a intentar reanimarle mientras llegaban los sanitarios. A pesar de la rápida actuación, el hombre no reaccionó. Poco después, un amigo del fallecido avisó de que otro varón que se había metido al mar con ellos no había vuelto a salir.

La gravedad de la situación hizo que el 1-1-2 pusiera en marcha un operativo de emergencia con un helicóptero medicalizado, una ambulancia de soporte vital avanzado y otra del Servicio de Urgencias Canario (SUC). También colaboraron el servicio de salvamento de Famara y el Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote.

El personal del SUC continuó intentando reanimar al bañista, pero no fue posible, y se confirmó su fallecimiento. El cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal para la autopsia, mientras la Guardia Civil se encargaba de investigar lo ocurrido.

Sigue la búsqeuda por tierra, mar y aire

Mientras tanto, se organizó una búsqueda para intentar encontrar al segundo hombre desaparecido. En ella participan un helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, unidades de Salvamento Marítimo, agentes de la Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Lanzarote, Policía Local de Teguise y personal de Emerlan.

Las autoridades centran las labores de búsqueda tanto en el mar como en los acantilados y zonas complicadas cerca de la playa, una zona muy peligrosa por las fuertes corrientes y las olas que suelen darse en este lugar del noroeste de la isla.