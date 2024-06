La revista Times se muestra firme: este es el pueblo más bonito de España

España cuenta con más de 8.000 municipios, repartidos entre sus islas y ciudades y comunidades autónomas. Su belleza, paisajes, cultura o gastronomía es valorada no solo por el turismo, sino también por organizaciones y medios internacionales. The Telegraph, Harvard o la OCU destacan normalmente las características de los pueblos y localidades de nuestro país, pero no son los únicos. La revista Times ha dictado sentencia y aclara cuál es el pueblo español más bonito, y no está ni en Madrid ni Barcelona.

La Ciudad Condal es una de las mejores valoradas por la prensa y organizaciones del extranjero. De hecho, The Telegraph considera que Barcelona es la mejor ciudad del mundo, en una clasificación elaborada por este medio que situaba a la ciudad catalana por delante de Sydney, Ciudad del Cabo, Lisboa o Venecia, respectivamente.

Mientras tanto, Madrid está situada entre las cincuenta ciudades con mejor calidad de vida, así como la ciudad más competitiva en turismo. La OCU, por su parte, sitúa a Bilbao, Mallorca y Granada como las mejores ciudades para veranear en España, mientras considera a Vigo como la urbe con mejor calidad de vida de nuestro país.

Este es el pueblo más bonito de España, según la revista Times: dónde está y qué ver en Agulo

Hasta la Inteligencia Artificial se decanta por España. Sitúa a Valencia como la mejor ciudad para jubilarse, seguida de Málaga o Sevilla. Por otro lado, selecciona las calles más bonitas de nuestro país, encontrándose en ciudades como Toledo, Córdoba, Madrid, Barcelona u Oviedo.

En definitiva, nuestro país es el segundo más visitado de todo el mundo, solo por detrás de Francia, al que sigue muy cerca, pero por delante de otros como Italia, Estados Unidos o Grecia. Por esta razón, muchos quedan fascinados con el liderazgo español.

La revista Times, asimismo, selecciona entre todo el esplendor de España, cual es a su juicio el pueblo más bonito. Y no tiene dudas para elegir a un municipio de las Islas Canarias, tratándose de Agulo, situado en la Isla de la Gomera.

El listado elaborado por el famoso medio de comunicación lo encabeza un municipio que quizás no sea el más conocido o el más visitado, pero cuenta con unas vistas inigualables de El Teide. Chris Haslam, periodista de The Times que escribió el artículo, explica que quedó impresionado ante este lugar porque "puedes encontrar lugares que te recuerdan a Perú".

La localidad cuenta con 1.099 habitantes, según el recuento de 2021. Entre sus atracciones turísticas, está la del Parque Nacional del Garajonay, la casa del artista José Aguiar y miradores inolvidables como el llamado Abrante.