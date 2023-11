Sorpresa: esta es la ciudad española con mejor calidad de vida, según la OCU

Nuestro país es un territorio que cuenta con el turismo como principal motor de su economía. No solo el nacional, sino también son muchos los turistas internacionales que quedan fascinados con España en todo su esplendor, ya sea por sus paisajes, historia, belleza o gastronomía. Así, son muchas las instituciones o publicaciones extranjeras que ponen el foco en nuestras regiones, como The Telegraph o The Guardian, pero también la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios ha destacado una ciudad española como la que tiene más calidad de vida, y por ende, la mejor para vivir.

Ciudades como Madrid, Sevilla, Valencia o Barcelona son algunas de las más visitadas en el mundo, todas ellas españolas. Y es que, en definitiva, España es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia y por delante de otras potencias como Estados Unidos, China o Italia, estos dos últimos con dos de las siete maravillas del mundo moderno (la Gran Muralla China y el Coliseo Romano respectivamente).

La ciudad con mejor calidad de vida está en España: no es ni Madrid ni Barcelona

No es de extrañar, pues pueblos, ciudades o regiones españoles son admirados dentro y fuera de España. La Ciudad Condal, por ejemplo, fue elegida por The Telegraph como "la mejor ciudad del mundo", pues el medio británico alababa este lugar y la consideraba como "única". Asturias, por otro lado, fue elegida como la mejor región, mientras Salamanca era "la mejor ciudad para irse de vacaciones", ambos nombramientos por el mismo diario.

Y hasta la Inteligencia Artificial piensa en España, alabando a Sevilla, Valencia, Granada o, por supuesto, la capital Madrid como las más bonitas del país, de Europa y del planeta. Pero la OCU ha desvelado en una encuesta cuál es la ciudad con mejor calidad de vida en España, eligiendo así una clasificación con las quince mejores. Y según la organización, es Vigo.

La ciudad gallega, popular sobre todo en Navidad debido a su increíble árbol y adornos navideños, también es alabada a lo largo del año. La OCU ha valorado un total de diez criterios: movilidad, seguridad ciudadana, servicios de salud, servicios educativos, oferta cultural, deportiva y de ocio, contaminación y medio ambiente, mercado laboral, coste de la vida, mercado inmobiliario y limpieza urbana, además de la calidad de vida en su conjunto. Así, Vigo destaca entre todos ellos por delante de otras como Madrid o Barcelona.