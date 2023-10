Este es el pueblo más bonito de España, según The Telegraph

El turismo es el principal motor de la economía de España. No solo a nivel nacional, sino también para los turistas internacional, que quedan fascinados ante los paisajes, historia, belleza o gastronomía españolas. Asimismo, ciertas publicaciones extranjeras ponen el foco en nuestras regiones o ciudades. The Telegraph, en este caso, explica cuál es el pueblo más bonito de nuestro país, quizás no valorado por sus propios habitantes o la población española.

Ciudades como Madrid, Sevilla o Valencia son algunas de las más visitadas del mundo. En sí, España es el segundo país más visitado del mundo, solo por detrás de Francia, e cincluso atrae más turistas que otras zonas del mundo como Estados Unidos, Italia o China, con bellísimos rincones que no llaman tanto la atención como los de nuestro país.

Así, el diario británico se basa en datos sobre la cultura, paisaje o gastronomía que ofrece, así como el turismo que atrae o lo que puede tener en especial. Según el medio, Sanlúcar de Barrameda, situado en Cádiz, es "el destino de vacaciones favorito sin excepción, con más de 15 millones de viajes realizados en 2022". Así, The Telegraph destaca sus "puertos elegantes, playas tranquilas, excelentes restaurantes de mariscos y edificios encalados adornados con buganvillas".

"A orillas del río Guadalquivir, donde desemboca en el Atlántico, el tranquilo pueblo de Sanlúcar de Barrameda es famoso por el jerez manzanilla que se elabora allí, y solo allí, y los magníficos mariscos que se sirven en sus muchos bares sin pretensiones", escribe el medio acerca de esta ciudad costera.

Estos son los pueblos más bonitos de España, según The Telegraph

1. Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

2. Cadaqués (Girona)

3. Tarifa (Cádiz)

4. Sitges (Barcelona)

5. Estepona (Málaga)

6. Llanes (Asturias)

7. Altea (Alicante)

8. Garachico (Tenerife)

9. Baiona (Pontevedra)

10. Lekeitio (Bizkaia)

11. Cudillero (Asturias)

12. Puerto de Sóller (Mallorca)

13. Denia (Alicante)

14. Combarro (Pontevedra)

15. Nerja (Málaga)

16. Comillas (Cantabria)

17. Mojácar (Almería)

18. Peñíscola (Castellón)

19. Fornells (Menorca)