Cantabria acusa al MITECO de querer "amordazar" a las CCAA tras demostrar que la conservación del lobo es "favorable"

La consejera de Desarrollo Rural de Cantabria, María Jesús Susinos (PP), ha afirmado que el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) con la desconvocatoria de la Comisión Sectorial donde se iba a debatir sobre el informe sexenal del lobo es "amordazar" a las comunidades autónomas porque los datos que han aportado reflejan que el estado de conservación de la especie es "favorable".

Una acusación que Susinos ha vertido concretamente sobre el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras recibir a última hora de la tarde de ayer un correo electrónico de su parte que informaba de la suspensión de la convocatoria. "Lo que el señor Hugo Morán pretende es amordazarnos a las comunidades autónomas, pretende que no se nos escuche", ha sentenciado la también consejera de Ganadería de Cantabria, que ha recordado que hay que remitir el informe sexenal del lobo a Europa antes del próximo 31 de julio y previamente debe celebrarse la Conferencia Sectorial para aprobarlo.

Por ello ha considerado la anulación de esta cita a la que los consejeros del área tenían previsto acudir este viernes una "falta total de respeto" y "totalmente inadmisible", al tiempo que ha tildado de "vergonzosa" la actitud del Gobierno de España y del secretario de Estado. "Hugo Morán sabe que en los datos que hemos remitido las comunidades autónomas el estado de conservación del lobo es favorable y por ello ha suspendido la Conferencia Sectorial", pero "no nos van a callar". "No nos van a amordazar", ha advertido.

Así, Cantabria y otras comunidades van a remitir "hoy mismo" una carta para solicitar que se convoque esta conferencia antes del día 31, con el propósito de que se remitan a Europa "no los informes sexenales que quiere Hugo Morán y el Gobierno de Pedro Sánchez", sino los que contienen los datos recopilados por las autonomías, con "los censos que realmente reflejan que el estado de conservación del lobo es favorable", ha subrayado Susinos. Esos son los informes que recogen los datos "reales", ha insistido la consejera, y no los que da el Gobierno central en base a las asociaciones conservacionistas que "dicen que el lobo se encuentra en estado desfavorable. No es así".

Plan de gestión del lobo, en periodo de información

Susinos se ha pronunciado sobre este asunto a preguntas de los medios tras visitar las obras del parque eólico El Escudo, tras publicarse esta semana la apertura del periodo de información pública del Plan de Gestión del Lobo que espera tener aprobado para finales de este año.

Respecto al plan para realizar extracciones de 41 ejemplares hasta el verano del próximo año, la titular de Ganadería ha indicado que se continúan llevando a cabo pero no ha dado nuevos detalles para no "hacer un circo de esto". Hace una semanas, se habían ejecutado cerca de la mitad. "Estamos actuando con total transparencia, informando periódicamente de las extracciones y de los lugares donde se están realizando", ha respondido, añadiendo que se ofrecerá el dato actualizado del número de ejemplares extraídos "cuando lo creamos más oportuno".