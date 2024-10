Los grandes del rock suenan este fin de semana en Santander

Las grandes bandas del rock and roll llegan a Escenario Santander en forma de tributos este fin de semana. Una agenda plagada de conciertos para que los amantes de los grandes clásicos del rock and roll puedan deleitar sus oídos. El mejor repertorio de David Bowie, Guns and Roses, Iron Maiden, AC/DC y Metallica sonarán en Santander a partir de mañana. 'Masters del Rock XL' es el nombre de esta cita rockera cuya entrada tiene un precio de 15 euros.

El tributo a David de Bowie tendrá lugar mañana viernes, de la mano de los gallegos 'Blackstars' y la noche del sábado, día 5, se podrán escuchar los temas más conocidos de grandes bandas del rock como Guns and Roses, Iron Maiden, AC/DC y Metallica que interpretarán algunos de los mejores grupos tributo.

La semana de conciertos se cierra el domingo, día 6, con la actuación del músico y productor navarro Gorka Urbizu que este mismo año ha sacado su primer disco en solitario después de haber formado parte de distintos proyectos musicales.

Ocho músicos integran la banda 'Blackstars', nacida como la mayor producción homenaje al artista británico David Bowie. Sobre el escenario estarán Javier Martí (Voz), Peter Stone (guitarra), Patricia Insua (bajo), Ferjo (guitarra), Sly (teclados), Alex Tosca (batería), Manuel Rodríguez (saxo y percusión) y Lidia Carrión (coros) para, juntos, recrear el amplio universo del hombre de las estrellas.

La producción incluye técnicos en sonido e iluminación para ofrecer así una cuidada puesta en escena con el objetivo de mostrar el propio sonido de Bowie en directo, muy diferente al de estudio. A lo largo de este año han recorrido España de punta a punta ofreciendo un espectáculo que revisa el repertorio de uno de los músicos más importantes de la historia del pop. A Escenario Santander llegan mañana a las 21.30 horas.

El sábado continuarán los tributos en una larga noche en la que sonarán algunos de los temas más escuchados de la historia del rock internacional. A partir de las 21.30 horas saldrán a escena Nice Boys con su tributo a Guns and Roses; 666, tributo a Iron Maiden; Thunderstruck, tributo a AC/DC, y Black Horsemen y su tributo a Metallica.

La semana de conciertos se cierra el domingo, 6 de octubre, con una actuación de Gorka Urbizu. El músico y productor navarro es conocido, entre otras cosas, por su extensa labor como letrista y compositor al frente del grupo de rock Berri Txarrak, del que es miembro fundador, a la par que cantante, compositor y guitarrista. A los 14 años formó su primera banda.

Además de Berri Txarrak, con quienes ha recorrido medio mundo dando más de mil conciertos, ha formado proyectos paralelos como Katamalo (donde mezcló poesía con música acústica) o Peiremans+, un grupo más cercano al power pop, demostrando su gusto ecléctico y una constante búsqueda artística. En 2024 sorprende con 'Hasiera Bat' (un comienzo), primer disco que firma con su propio nombre y que ve la luz de manera sorpresiva y sin ningún adelanto, tras unos años de silencio que ha aprovechado para iniciarse en la producción (debutó produciendo a La M.O.D.A.) o colaboraciones como la grabada junto a Cala Vento.