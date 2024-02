Miles de euros en premios en el próximo desfile "Domingo de Piñata" de Ciudad Real

El próximo domingo 18 de febrero en Ciudad Real cerrarán el carnaval por todo lo alto con uno de los desfiles más populares a nivel nacional, el “Domingo de Piñata”.

Este concurso nacional de carrozas y comparsas cuenta con unos premios de gran dotación económica que este año se ha aumentado por parte del Ayuntamiento de Ciudad Real; destacando el premio especial, el Arlequín de Oro, dotado con 6.000 euros.

Un 20% de incremento en la cuantía económica de los premios sitúa el primer premio en 3.500 euros; 2.500 para el segundo clasificado; 1.500 para el tercero; 1.000 para el cuarto; 700 para el quinto. Además se concederán otros tres premios de 500 euros. Aunque el más esperado es ese Arlequín de Oro que este año dejará 6.000 euros, un incremento de 1.000 euros con respecto al año pasado, a la carroza o comparsa ganadora del mismo.

Más de 40 carrozas y comparsas y 4.500 participantes se prevén este año para el "Domingo de Piñata".

Dentro del Programa de Carnaval 2024 de Ciudad Real se establece en primer lugar, a las 9.00 horas, la concentración de todas las peñas, asociaciones y grupos participantes en la ronda de Alarcos, ronda de Ciruela y Parque Gasset en el orden que establezca la organización.

El desfile del "Domingo de Piñata" comenzará a las 11.00 horas cuyo recorrido es el siguiente: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/Pozo Concejo y c/ Mata.

La espera hasta la entrega de premios, que para mucho se hará eterna, se amenizará con música y animación con Dj en el Paseo Pablo Picasso (junto al Centro Verde).

A partir de las 17:30 aproximadamente, se procederá a la entrega de premios de las diferentes categorías, en el escenario ubicado en el Paseo Pablo Picasso (junto al Centro Verde)

Destacar, que los propios vecinos y visitantes podrán votar la Asociación o Peña que más les guste de cualquiera de las categorías a través de la plataforma que podrás descargarte desde los códigos QR repartidos por la ciudad. El ganador del voto del Público recibirá un lote de productos.