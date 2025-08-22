Rescatan a tres montañeros de Ciudad Real con hipotermia en el glaciar Aneto

Tres montañeros de Ciudad Real, junto a un cuarto compañero de nacionalidad francesa, han tenido que ser rescatados esta semana en el glaciar del Aneto, en el Pirineo oscense, tras quedar bloqueados por agotamiento e hipotermia durante una travesía.

El incidente ocurrió en la madrugada de este martes, 19 de agosto, a las 22.00 horas, cuando la Guardia Civil recibió un aviso a través del 112 alertando de que el grupo no podía continuar debido al estado físico en el que se encontraban. Se encontraban en la zona de Salterillo, en el término municipal de Benasque, en las inmediaciones del glaciar.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del GREIM de Benasque, que accedieron a pie tras acercarse en vehículo oficial. Tras localizar a los cuatro montañeros -dos de ellos de 54 años y uno de 18, todos vecinos de Ciudad Real, y un cuarto de 50 años, de nacionalidad francesa-, los especialistas los acompañaron durante toda la noche hasta la llegada del helicóptero de la Unidad Aérea de Benasque, que realizó su evacuación a las 08.00 horas del martes.

Una vez trasladados a la helisuperficie de Benasque, los rescatados no necesitaron atención médica hospitalaria y pudieron abandonar el lugar por sus propios medios.

Este rescate ha sido una de las siete intervenciones realizadas por la Guardia Civil en solo tres días en el Pirineo de Huesca, que en total han involucrado a senderistas, montañeros, barranquistas y trabajadores de refugios de montaña. En todos los casos, los agentes han contado con el apoyo de unidades aéreas y personal sanitario del 061.