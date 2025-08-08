Muere un anciano tras ser encontrado inconsciente en una piscina de Toledo

Un hombre de 89 años ha fallecido este viernes tras ser hallado inconsciente con un golpe en la cabeza dentro de una piscina unifamiliar en La Villa de Don Fadrique, en la provincia de Toledo.

Según fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron poco antes de las 15.00 horas en la calle Altozano de la localidad toledana.

La Guardia Civil y una unidad UVI se desplazaron al lugar, donde intentaron reanimar al hombre sin éxito.