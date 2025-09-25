Más de cuatro días de lucha contra el incendio forestal en el Pico del Lobo (Guadalajara), que sigue en nivel 1

El incendio forestal que afecta desde el pasado domingo a Peñalba de la Sierra, en Guadalajara, sigue activo y sin control, manteniéndose en Nivel 1 de emergencia. Este jueves, a las 8.30 horas, hasta siete medios aéreos han reanudado las labores de extinción, apoyados por 11 equipos terrestres, sumando un total de 72 efectivos en la zona.

El fuego se originó en el paraje conocido como Pico del Lobo, dentro del término municipal de Cardoso de la Sierra, cuando a las 8.13 horas del domingo un particular alertó a las autoridades. La rápida propagación del incendio ha mantenido la alerta en la región.

Las autoridades medioambientales han señalado que la causa probable del incendio fue un rayo, según indicó el viceconsejero de Medio Ambiente, José Almodóvar, en declaraciones recientes.

Los esfuerzos para controlar el incendio continúan siendo intensos, con coordinación entre medios aéreos y terrestres para contener el avance del fuego y minimizar el impacto ambiental y en la población local. La región permanece en alerta ante las condiciones meteorológicas que podrían complicar la extinción.