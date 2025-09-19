Otra mañana de locura en el tren de Toledo a Madrid: más pasajeros que asientos y la Policía en la estación

La estación de tren de Toledo ha vuelto a ser protagonista de un nuevo incidente este viernes que ha generado malestar entre los viajeros del AVE con destino a Madrid. El tren previsto para las 7.25 horas no salió a tiempo, lo que provocó que muchos pasajeros decidieran subir al siguiente convoy, programado para las 7.55. Este movimiento desató una serie de problemas que aún afectan a la normalidad del servicio.

Al subir al tren de las 7.55, los pasajeros que ya contaban con billete para esa hora se encontraron con un vagón lleno mucho más allá de su capacidad. La interventora del tren, siguiendo protocolos de seguridad, se negó a autorizar la salida del convoy hasta que se solucionara la situación.

La negativa de varios usuarios a bajar del tren obligó a la intervención de la Policía Nacional, que tuvo que mediar para garantizar la seguridad y el orden.

La tensión entre los viajeros se ha palpado en el ambiente. Algunos usuarios reprochaban a quienes habían subido al tren sin respetar el horario asignado, aunque estos defendían que la culpa era de la falta de salida del convoy anterior.

La confusión y el enfado han ido aumentando, especialmente porque la situación llevó a que ambos trenes, el de las 7.25 y el de las 7.55, permanecieran parados en la estación durante más de una hora.

Asociación de Usuarios denuncia retrasos y falta de soluciones

Desde la Asociación Usuarios del Tren en Toledo se ha denunciado que los primeros trenes de la mañana acumulan importantes retrasos que afectan a los viajeros. La falta de respuestas claras y la prolongada espera en la estación han provocado un malestar generalizado entre los pasajeros, quienes han tenido que buscar alternativas para llegar a sus destinos.

Finalmente, las autoridades ferroviarias han decidido que los pasajeros con billete para las 7.25 esperaran un convoy posterior, mientras que los usuarios del tren de las 7.55 pudieron partir hacia Madrid con un retraso de más de media hora.

A los habituales retrasos que los usuarios vienen sufriendo en la línea Avant entre Toledo y Madrid desde hace años, esta semana se ha sumado otro incidente inusual. En concreto, el pasado martes, cuando un tren partió de la estación apenas unos segundos antes de lo previsto, dejando atrás a varios viajeros que aún intentaban subir, entre ellos a la propia interventora del convoy.

Un episodio que, sumado al caos vivido este viernes, vuelve a generar dudas sobre la organización y fiabilidad del servicio ferroviario en este trayecto tan concurrido.