Caos en el AVE de Toledo-Madrid: el tren arranca con las puertas abiertas y deja atrás hasta al interventor

Una situación insólita ha sorprendido este martes a varios pasajeros en la estación del AVE de Toledo. El tren Avant con destino a Madrid, programado para salir a las 7.23 horas, cerró sus puertas antes de tiempo y se puso en marcha, dejando atrás a varios viajeros que aún estaban subiendo. Entre ellos, nada menos que el propio interventor del convoy.

Según ha denunciado la Asociación de Usuarios del Tren de Toledo a través de redes sociales, algunos pasajeros ni siquiera habían terminado de subir al tren cuando este arrancó con las puertas aún abiertas.

Uno de los testigos ha calificado la escena como "dantesca", asegurando que varios viajeros que intentaban acceder al tren por otros vagones también se quedaron en el andén. Según su relato, durante unos segundos el tren llegó a avanzar "con las puertas abiertas y en movimiento".

Afortunadamente, el incidente no fue a más. Tras una llamada del propio interventor al maquinista, el tren se detuvo y, pocos segundos después, todos los pasajeros que habían quedado fuera pudieron finalmente acceder al interior del convoy. Todo esto ocurrió antes de que se cumpliese la hora oficial de salida.

Aunque la situación se resolvió rápidamente, desde la Asociación de Usuarios no han tardado en criticar lo ocurrido, reclamando una mejor coordinación en la operativa ferroviaria y mayor atención para evitar este tipo de situaciones.