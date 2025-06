Page urge al PSOE "parar la hemorragia" ante el "espectáculo" de Leire Díez: "Me hace sentir mucho bochorno"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este miércoles como "un drama" para el PSOE "todo el espectáculo" que está ofreciendo la exconcejal socialista Leire Díez y ha pedido al partido poner "pie en pared" con "mucha rapidez" porque "hay que parar esta hemorragia".

"Es una hemorragia peligrosísima que a mí personalmente me hace sentir mucho bochorno", ha indicado en declaraciones a los medios, para agregar que "tenemos entre todos que intentar dejar a salvo, por supuesto, las instituciones y dejar a salvo la dirección del partido", por lo que ha pedido "romper por completo" la dinámica con "todo este tipo de especulaciones y de comentarios".

Preguntado por el hecho de que el presunto conseguidor de la trama del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, haya irrumpido en la rueda de prensa de Leire Díez, García-Page ha dicho que "es todo absolutamente esperpéntico". "Lo que me da bochorno es cómo cualquier persona, normal o decente, ha tenido por amigos, se ha relacionado o ha tenido acuerdos con gente de esta galería".

Bajo su punto de vista, "los problemas empiezan cuando uno mete en su círculo, en sus amistades y en sus relaciones a gente que, a la postre se está viendo, graba todo y se lleva los 'pendrives' con los mensajes. Gente que desde el minuto uno tiene un comportamiento absolutamente criminal desde el punto de vista ético".

Por ello, el secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha confiado "mucho" en que la justicia pueda "poner orden" aunque sea a un "ritmo lento", momento en el que ha defendido también que el PSOE "no tiene que estar en ningún búnker" y que tiene que estar libre de defender sus ideas.

Sobre el hecho de que Leire Díez haya defendido que estaba haciendo un trabajo de investigación, García-Page ha dicho que no se cree "nada" y que no cree que se lo pueda creer "absolutamente nadie". "Es absurdo, salta a la vista, no es un trabajo de investigación de ninguna manera. Creo que se ha interesado por todo, pero menos por lo que dice interesarse".

Además, para García-Page que "encima busque el show" es "todavía más dramático" porque, en su opinión, "lo normal cuando alguien está envuelto en este tipo de cosas es que se someta a la justicia con discreción y le dé vergüenza salir a pasear por la calle. De manera que exponerse de esta forma todavía es más grave".

"Lo mínimo que ha hecho es irse del PSOE y quiero pensar que se ha ido voluntariamente, porque si no se le hubiera expulsado. Quiero pensar que es así, porque sinceramente para estar en el PSOE no solamente hay que cumplir con el código penal, también hay que tener un código ético", ha sostenido.

Preguntado si el partido debe dar explicaciones, el presidente regional ha manifestado que "lo primero" es aclarar todos los hechos y, aunque no ha querido entrar "en eso ahora", sí que ha lamentado no haber escuchado ninguna todavía: "Con una me vale, simple y llanamente".

Sobre si esas explicaciones las tiene que dar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sede parlamentaria, ha indicado que no sabe si tiene que ser en sede parlamentaria y no sabe sobre qué exactamente tiene que dar explicaciones, para insistir en que primero hay que dar pie a que aflore toda la información.

"Daría lo que fuera porque saliera mañana mismo todo y ya analicemos, porque además es una tortura tremenda estar a la espera de mil amenazas de gente que ya ha cumplido unas pocas", ha concluido.