Caso Koldo: el juez vuelve a citar a Pardo de Vera el 1 de julio para interrogarle por el enchufe de Jesica

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera declarará en el caso Koldo el 1 de julio a las 10.00 horas. Tras un primer intento fallido por parte del magistrado Ismael Moreno -que la imputó y citó para el 29 de mayo- ahora el instructor vuelve a convocarle para que responda por su "decisiva participación" en la contratación de Jesica Rodríguez en las empresas públicas de Ineco y de Tragsatec, tal y como confirman fuentes jurídicas a este medio.

El magistrado de la Audiencia Nacional imputó a la directiva a petición del Tribunal Supremo (que instruye la rama del caso Koldo que afecta a José Luis Ábalos) y con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción. Se tratará pues de la tercera comparecencia en estas diligencias, ya que ha declarado en dos ocasiones anteriores como testigo. La primera de ellas tuvo lugar en septiembre en la Audiencia Nacional y se ciñó al contrato de mascarillas de Adif con la empresa de la trama. La segunda fue en el alto tribunal el 5 de marzo y ahí ya se pronunció sobre los intereses de quien fuera su jefe y de Koldo García por contratos de constructoras vinculadas a la trama.

Esta tercera comparecencia se produce en calidad de investigada por un asunto bien diferente. El juez quiere interrogarle por los contratos en Ineco y Tragsatec a Jesica Rodríguez, quien fuera pareja de José Luis Ábalos. En esta última mercantil, además, el cargo estaba "adscrito a Presidencia" de Adif. El alto tribunal accedió a investigar estas contrataciones tras la testifical de esta mujer en la que explicó que la enchufaron en las dos empresas y que, durante los tres años que estuvo en nómina, no hizo ningún trabajo.

Los correos que salpicaron a Pardo de Vera

Los mensajes analizados por la Guardia Civil en informes posteriores a sus testificales arrojaron más luz y evidenciaron que no solo no trabajó, sino que Koldo García (entonces asesor de Ábalos) y su hermano Joseba le ayudaron a falsificar los partes horarios. LA RAZÓN desveló dos correos, además, que pusieron a Pardo de Vera en el foco de esta contratación. El primero de ellos lo envió la propia Jesica a personal de Tragsatec el 22 de marzo de 2021; mismo mes que la joven arrancó en Tragsatec tras haber estado dos años en Ineco.

En dicho correo Jesica dijo que en Ineco (empresa dependiente de Transportes) le habían facilitado un portátil y que se lo habían "formateado" para poder trabajar en esta segunda firma, tutelada por el Ministerio de Agricultura. Ello evidenció que sí sabía qué era Ineco (en sede judicial dijo que desconocía que era una firma pública) y que estaba al tanto de su segundo enchufe en la Administración pública (aunque ella lo negara en sede judicial).

El segundo correo fue del 21 de marzo y en él aparece mencionada Pardo de Vera. Esta comunicación es especialmente relevante ya que de ella se desprende que el personal directivo de la firma no era ajeno al "enchufe" de la entonces pareja del ministro siendo, además, que tenían que darle un trato especial. "Ignacio (Zaldívar) me ha contado que ya han llamado a la presidenta de Adif para decirle que 'qué pasa con Tragsa que le estamos obligando a Jesica a hacer muchas cosas'", reza la comunicación, la cual continuó de la siguiente forma: "Que conste que desde hace un par de semanas no tengo ningún contacto con ella. Ignacio se ha reído y no le ha dado ninguna importancia, pero me lo dice para que seamos conscientes de qué va esto".

"Decisiva participación"

Tras ello, la UCO entregó al magistrado Leopoldo Puente un nuevo informe en el que se apuntó por primera vez a la expresidenta de Adif por los dos enchufes. El oficio recogió mensajes intercambiados con Koldo García en los que éste le pide en febrero de 2019 (semanas antes de su primer contrato en Ineco) que "llamen a la chica" para contratarla como administrativa de Joseba. "Si no Jose (Ábalos) me corta los huevos", expuso.

Pardo de Vera, que no conocía de nada a la joven, le respondió que se ponían "con ello" y que le contactaría al día siguiente. "No se puede dar de alta sin seguir el procedimiento", le trasladó. Cumpliendo con lo acordado, al día siguiente le llamaron para pasar el trámite de la entrevista, aunque fue un mero formalismo porque se sabía que esta plaza iba a ser para ella. La UCO consideró estos mensajes "reveladores" y concluyó que conminaron a la presidenta de Adif a que hiciera efectiva la contratación de Jesica en Ineco.

El alto tribunal remitió el asunto a la Audiencia Nacional, órgano que comenzó investigando el caso Koldo. Moreno imputó a Pardo de Vera y le citó para el 29 de mayo. En su auto, el juez expuso que existían "indicios de criminalidad" con la actuación de Pardo de Vera por su "decisiva participación" en esta contratación presuntamente irregular. "Se desprende la existencia de indicios bastantes para considerar que Isabel Pardo de Vera ha tenido una relevante participación en la contratación", expuso el instructor.

La defensa de la expresidenta de Adif pidió al magistrado que suspendiera su citación del pasado 29 de mayo para poder leerse las actuaciones de la causa. "El acceso a la plataforma se ha producido también en el día hoy, tan pronto ha sido posible y, en ese momento, ha podido comprobarse que en la plataforma obran 12.900 acontecimientos, además de distintas piezas separadas y anexos. Ello restando menos de tres días para la fecha señalada para la declaración de mi patrocinada", alegó su defensa.

El magistrado accedió y suspendió la citación, convocándole ahora de nuevo para el 1 de julio. Con todo, Pardo de Vera compareció esta misma semana en la comisión de investigación por el caso Koldo que se impulsó en el Senado a instancias del Partido Popular. En ella la directiva guardó silencio precisamente por su imputación en la causa penal pero dijo que tenía "miedo de este mundo". "No reconozco lo que está pasando en este país", se limitó a decir.