El PSOE de Castilla-La Mancha quitará las "paguitas" a PP y Vox "si no las solicitan expresamente"

El PSOE de Castilla-La Mancha va a eliminar "con carácter inmediato" los salarios y las ayudas que reciben los grupos parlamentarios "si no es solicitado expresamente por los mismos".

Así lo recoge la carta que ha enviado la formación socialista al presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes autonómicas, David Moreno. Un escrito que según el secretario de Organización socialista en la región, Sergio Gutiérrez, responde a las "consignas populistas" de Vox contra las "paguitas" que reciben las formaciones políticas a las que "también pertenecen" sus diputados.

"No deja de ser llamativo que los dirigentes de Vox estén en contra de las comunidades autónomas pero estén en todos los parlamentos regionales, que los dirigentes de Vox digan que los salarios de los diputados autonómicos son paguitas pero que ninguno de ellos haya renunciado a los mismos", ha destacado Gutiérrez.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha ha recordado que Vox "cobra, sin rechistar, mensualmente todas las subvenciones de la ley, incluso las que no permite la ley, como acabamos de saber gracias al Tribunal de Cuentas", ha lamentado Gutiérrez haciendo referencia a las dos sanciones impuestas a Vox por el Tribunal de Cuentas por haber recibido o aceptado donaciones finalistas.

Según el socialista, esta nueva medida "dejará más claro aún" que Vox y sus políticos "puedan renunciar a todos esos privilegios, es decir, tanto los salarios, como el personal, como las ayudas al funcionamiento de los partidos políticos, a partir de ahora será una opción renunciable para las formaciones políticas".

"Así le anuncio que, desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, vamos a impulsar con carácter inmediato las reformas preceptivas para que esos privilegios que ustedes rechazan tanto pero que cobran mes a mes, no parezcan una obligación impuesta y que, si no es solicitado expresamente por los Grupos Parlamentarios, no se vean obligados a cobrarlos aún, parece, estando en contra", concluye la carta.